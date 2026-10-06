הרב הסרוג בווידוי מטורף: פנטזתי שיחטפו אותי לעזה

רצועת עזה ( על פי סעיף 27 א )

הראיון הנרחב והמטלטל של שורד השבי אבינתן אור בתוכנית "עובדה", שבו שיתף כיצד גם במעמקי השבי סבר כי אסור לבצע עסקת חטופים בכל מחיר, עורר גל של תגובות ברשת. בין המגיבים בלט פוסט אישי ומעורר מחשבה שפרסם הרב אברהם סתיו, כשהוא משתף בזיכרון ילדות-בגרות מתקופת חטיפתו של גלעד שליט.

"כשהייתי בחור בן 19 בערך פינטזתי על האפשרות שיחטפו אותי לעזה", שיתף הרב סתיו. "בדיוק חטפו אז את גלעד שליט, כך שהאפשרות הייתה על השולחן. בפנטזיה שלי המחבלים היו מעמידים אותי מול מצלמה, או מאלצים אותי לכתוב מכתב אל ההורים, והייתי מוצא דרכים מתוחכמות לומר בגלוי דבר אחד ולהצפין תחתיו דבר אחר". הרב סתיו תיאר כיצד בדמיונו ניסה להעביר מסרים הפוכים מאלה שהמחבלים ניסו להכתיב לו: "לפעמים בעזרת ראשי תיבות, לפעמים בעזרת הפניות לדפי גמרא מסוימים. כאשר הרעיון העיקרי היה שהם יכריחו אותי לבקש מההורים שלי לדאוג שישחררו אותי בכל מחיר, והמסר שאנסה להעביר הוא; אל תעשו את זה בשום פנים ואופן".

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"בדמיונות שלי קרה שהמסר הצליח לעבור, וגם קרה שלא", הוסיף הרב סתיו, וחיבר את תחושותיו דאז למציאות המורכבת שאיתה מתמודדת מדינת ישראל ולתובנות העולות מדבריהם של השבים מן השבי. "מה שאפשר לראות פעם אחר פעם, אצל השבים מן השבי, זה שגם בלי צפנים מתוחכמים, ולמעשה בלי שום תקשורת, המסר להורים שלהם הצליח לעבור".