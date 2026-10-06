שלוש שנים ל-7 באוקטובר: מדריך השידורים והטקסים

במלאת שלוש שנים למתקפת הטרור בשבעה באוקטובר ולפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", גופי התקשורת והשידור בישראל יציינו את ימי הזיכרון בסדרת שידורים מיוחדים, הפקות מקור תיעודיות, סרטים עטורי פרסים ושידורים חיים מהטקסים המרכזיים.
הנה מדריך הצפייה וההאזנה המלא לתכנים שילוו את ימי הזיכרון ב-HOT, בכאן 11, בכאן חדשות ברשת ב', בקשת 12 וברשת 13:
חברת HOT (ב-HOT, HOT VOD וב-NEXT TV)
חברת HOT מעלה לוח שידורים מיוחד המוקדש לסיפורי הגבורה, הכאב והזיכרון, הכולל בכורות של הפקות מקור ורכש, לצד חזרה לתכנים בולטים:
הפקות מקור חדשות (HOT8):
- סגל חסר (דוקאביב 2026): סיפורם של שחקני קבוצת הכדורגל "שועלי כפר עזה" ששרדו את הטבח. כנגד כל הסיכויים ובצל השכול והחטיפות, הם מחליטים לחזור למגרש ולשחק בטורניר עוטף עזה.
- של מי את?: תיעוד של קבוצת נשים צעירות, הנשואות לבני קיבוץ כפר עזה, שהיו נצורות בבתיהן ב-7 באוקטובר ומנסות כעת לבנות את חייהן מחדש.
- נשמה לא קוברים: 13 הורים שאיבדו את ילדיהם באסון יוצאים למסע משותף בדרום הודו. בין רגעי הקרבה והשמחה עולה החשש: האם ההתרחקות מהכאב מרחיקה אותם גם מזיכרון הילדים?
- רישומי נפש (דוקאביב 2026): אסופת סרטים דוקו-פואטיים של חמישה יוצרים ויוצרות צעירים מהנגב המערבי, המתעדים ברגישות את זיכרון הגוף, הפרידות והניסיונות לשוב ולחיות.
תוכן רכש בלעדי (HOT8):
- מלחמת הנרטיבים: סקירה מעמיקה של הזירה התקשורתית וההסלמה בשיח הגלובלי. היסטוריונים ומומחי ביטחון (בהם נועם שיזף, ראזה אסלן וליאון פאנטה) מנתחים כיצד התפשטה המחאה בעולם ואת האופן שבו האנטישמיות משגשגת ככלי ביקורת.
תכנים וסרטים בולטים לצפייה חוזרת:
- מחוברים – פרק ספיישל (אמילי דמארי): ביקורה של אמילי בכפר עזה יחד עם החברים גלי וזיוי ברמן.
- עד השם האחרון (HOT8): סיפורם של העוסקים במלאכת זיהוי החללים מול הזוועה הקשה (בימוי: איתמר שגיב).
- 7 באוקטובר: קריאת חירום (HOT3): סדרה תיעודית המביאה את סיפוריהם של כוחות ההצלה של מד"א והשיחות המצמררות שהתקבלו במוקד.
- עוד נחזור לרקוד: הסרט זוכה פרס האמי בבימויו של יריב מוזר, המביא את עדויות ניצולי פסטיבל הנובה.
- מכתב לדויד: סרטו של תום שובל, זוכה פרס אופיר, המנסח מכתב לדויד קוניו שנחטף לעזה.
- מה קרה לצה"ל?: סדרת תחקיר של עמרי אסנהיים וגלעד טוקטלי הבוחנת את התהליכים בצה"ל בעשורים שקדמו ל-7 באוקטובר, בעקבות מסמך אזהרה של תא"ל גיא חזות.
- פרח אדום: דרמה בכיכובם של אלברט אילוז ואנט כהן ובבימוי חיים בוזגלו, המתרחשת לאורך 25 שעות בבית בשדרות תחת מתקפת מחבלים.
- 8 באוקטובר: דוקו בהפקת דברה מסינג וונדי זאקס על גל המחאות בקמפוסים בארה"ב.
- תכנים נוספים: "מצפה לו", "נשים מספרות מלחמה", "מחוברים: עונת מלחמה", וסרטי HOT8 נוספים ("איפה תלכי", "עד ללא קול", "יערים - בית זמני", "לוט בערפל", "מקועקעים לכל החיים", "לא גיבורים אנחנו", "זעקות ואז שתיקה").
כאן 11 וכאן בדיגיטל
- "טאבו" עם חנוך דאום – שורדי שבי (הערב ב-21:30 ב-כאן 11 וב-כאן BOX): חנוך דאום יוצא לחופשה משותפת בכרם מהר"ל עם ארבעה שורדי שבי – אביבה סיגל, דורון כץ-אשר, איתן מור וגיא גלבוע-דלאל – לשיחה גלויה, כואבת ומלאת הומור שחור על ההישרדות, הפחד והשיקום.
- סדרת כתבות במהדורה המרכזית: טלי מורנו חוזרת אל משפחות החטופים שהיו בחזית המאבק, ובודקת כיצד נראים חייהם והשגרה שלאחר חזרת יקיריהם.
- פרויקט "בלתי נשכחים": קליפים מיוחדים בפורמט טלוויזיוני להנצחת הנופלים והנרצחים ישולבו לאורך ימי השידור.
- פרויקט #היום_השביעי (כאן בדיגיטל): חזרה לרגעים הבולטים מתוך השידור החי ב-7/10/2023 – הקריאות מהממ"ד, הדיווחים הראשוניים והפינוי בשידור חי.
- שידור הטקסים: שידור חי של הטקסים הממלכתיים ב-5/10 ושל טקס המשפחות ב-7/10.
כאן חדשות ברשת ב'
- משדר מיוחד מכפר עזה (שני, 5.10 | 12:00–14:00): אסתי פרז בשידור מיוחד מהקיבוץ בהשתתפות משפחות שכולות, שורדים ותושבים.
- "שבע שאלות באוקטובר" (שני, 5.10 | 15:00–17:00): חן ליברמן וגילי כהן חוזרות אל השאלות הפתוחות ואל האנשים שמחפשים תשובות.
- "זה מגיע לכם" (שני, 5.10 | 19:00–20:00): ד"ר גילי תמיר בפרק המוקדש למימוש זכויות וסיוע לפצועי צה"ל ונפגעי המלחמה.
- "גיבור של אמא" (רביעי, 7.10 | 15:00–17:00): דורית אסרף מזרחי ונועה ירון דיין על חוויית ההורות ללוחמים.
- משדר מיוחד מפארק הירקון (רביעי, 7.10 | 15:00–20:00): מזל מועלם ורן בנימיני במשדר מקדים לטקס המשפחות הלאומי.
קשת 12 ורשת 13
- טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר (יום רביעי): שידור חי של הטקס המרכזי מפארק הירקון בערוצים 12 ו-13, בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן.
- "אור ראשון" (קשת 12, לאחר הטקס): גרסה מיוחדת לסדרת הדרמה המשחזרת את אירועי השבעה באוקטובר, בכיכובם של רותם סלע, חן אמסלם, רותם אבוהב, שרה וינו אלעד, הישאם סלימאן, מיקי לאון וישראל אטיאס.