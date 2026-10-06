ש"ס מגיבה: "נחוקק את חוק בנט"

במערכת הפוליטית לא נשארו חייבים לדבריו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, והתגובה מש"ס לא איחרה לבוא.
ח"כ מיכאל מלכיאלי תקף בחריפות את בנט והציע יזמת חקיקה משלו: ״בממשלה הבאה נחוקק את ׳חוק בנט׳: נוכל פוליטי שגונב את ראשות הממשלה עם שישה מנדטים, בניגוד לדעת בוחריו – לא יוכל להתמודד שוב לכנסת״.
הרקע למתקפה
התגובה החריפה של מלכיאלי מגיעה בעקבות ההכרזה של בנט מוקדם יותר בכנס הבינלאומי למניעת טרור באוניברסיטת רייכמן. בנאומו, הציב בנט תנאי סף להצטרפות מפלגתו "ביחד" לממשלה הבאה – חקיקת "חוק דרעי", שיאסור על מי שהשתמט מצה"ל או מעודד השתמטות לכהן כחבר בקבינט המדיני-ביטחוני.
אלא שבדבריו של בנט נפלה פדיחה לא קטנה: למרות שבחר לקרוא לחוק על שמו של יו"ר ש"ס אריה דרעי כסמל להשתמטות, דרעי עצמו אינו משתמט ודווקא שירת בצה"ל בעברו (לאחר שהתגייס בשנת 1986 לשירות מקוצר). במערכת הפוליטית מיהרו ללגלג על הטעות של בנט, ומהר מאוד הגיעה גם הצעת "חוק בנט" התגובתית מצד סיעת ש"ס.
שום חוק פוליטי לא יעזור לש"ס בזמן שהבן שלי בגבעתי מסכן את חייו! תעבירו מיד חוק שירות לכולם ותפסיקו להפקיר את הלוחמים