ש"ס מגיבה: "נחוקק את חוק בנט"

במערכת הפוליטית לא נשארו חייבים לדבריו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, והתגובה מש"ס לא איחרה לבוא.

ח"כ מיכאל מלכיאלי תקף בחריפות את בנט והציע יזמת חקיקה משלו: ״בממשלה הבאה נחוקק את ׳חוק בנט׳: נוכל פוליטי שגונב את ראשות הממשלה עם שישה מנדטים, בניגוד לדעת בוחריו – לא יוכל להתמודד שוב לכנסת״.

הרקע למתקפה

התגובה החריפה של מלכיאלי מגיעה בעקבות ההכרזה של בנט מוקדם יותר בכנס הבינלאומי למניעת טרור באוניברסיטת רייכמן. בנאומו, הציב בנט תנאי סף להצטרפות מפלגתו "ביחד" לממשלה הבאה – חקיקת "חוק דרעי", שיאסור על מי שהשתמט מצה"ל או מעודד השתמטות לכהן כחבר בקבינט המדיני-ביטחוני.