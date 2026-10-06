מיכאל שמש מגחך: הוא היה בכלל "אורח" של נתניהו 

הכתב הפוליטי מיכאל שמש, התייחס היום (שלישי) להודעת ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, על החוק אותו הוא מעוניין לחוקק בממשלה הבאה: "נחוקק את "חוק דרעי" - משתמט, או מי שמעודד השתמטות לא יוכל לשבת בקבינט", הודיע בנט.

שמש גיחך על כך וכתב: "אגב, דרעי שירת בצה״ל שירות מקוצר כשהיה בן 27", עוד הוסיף שמש: "דרעי ו/או שר חרדי אחר לא כיהנו כחברים רשמיים בקבינט מאז ינואר 2023 אז דרעי התפטר מהממשלה. דרעי הגיע לישיבות של הקבינט המצומצם כ"אורח" של נתניהו".