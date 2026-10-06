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חדשות פוליטי מדיני

מיכאל שמש מגחך: הוא היה בכלל "אורח" של נתניהו 

הכתב הפוליטי מיכאל שמש, גיחך על הצעת ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שאמר כי בממשלה הבאה יחוקק חוק דרעי, שימנו ממשתמטים לשבת בקבינט. אלא שדרעי שירת בצה"ל בצעירותו

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מיכאל שמש (תומר נויברג/פלאש 90)

הכתב הפוליטי מיכאל שמש, התייחס היום (שלישי) להודעת ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, על החוק אותו הוא מעוניין לחוקק בממשלה הבאה: "נחוקק את "חוק דרעי" - משתמט, או מי שמעודד השתמטות לא יוכל לשבת בקבינט", הודיע בנט.

שמש גיחך על כך וכתב: "אגב, דרעי שירת בצה״ל שירות מקוצר כשהיה בן 27", עוד הוסיף שמש: "דרעי ו/או שר חרדי אחר לא כיהנו כחברים רשמיים בקבינט מאז ינואר 2023 אז דרעי התפטר מהממשלה. דרעי הגיע לישיבות של הקבינט המצומצם כ"אורח" של נתניהו".

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בתגובה להצעת בנט, תקף ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס והציע יזמת חקיקה משלו: ״בממשלה הבאה נחוקק את ׳חוק בנט׳: נוכל פוליטי שגונב את ראשות הממשלה עם שישה מנדטים, בניגוד לדעת בוחריו – לא יוכל להתמודד שוב לכנסת״.

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שיינדל
לפני 9 דקות

כשעבדתי במרפאה ראיתי כמה קריטי לפעול לפי החוק. הקומבינות האלה בקבינט משרתות רק את המקורבים ולא את אזרחי המדינה
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