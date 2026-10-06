מערבבים ולתנור: פשטידת קישואים ותפוחי אדמה קלה במיוחד

מחפשים ארוחת ערב קלה שלא דורשת יותר מדי עבודה? פשטידת קישואים ותפוחי אדמה היא פתרון פשוט, משביע וטעים שמכינים מכמה מצרכים בסיסיים שיש בבית.
פשטידת קישואים ותפוחי אדמה
מצרכים
- 2 קישואים בינוניים
- תפוח אדמה בינוני
- 2 ביצים
- בצל קטן
- 3 כפות קמח
- כף שמן זית
- חופן פטרוזיליה קצוצה
- חצי כפית אבקת שום
- מלח ופלפל לפי הטעם
אופן ההכנה
מחממים תנור ל-190 מעלות.
מגררים את הקישואים ואת תפוח האדמה וסוחטים אותם היטב מנוזלים. קוצצים את הבצל ומעבירים הכול לקערה גדולה.
מוסיפים את הביצים, הקמח, שמן הזית, הפטרוזיליה והתבלינים ומערבבים עד לקבלת תערובת אחידה.
מעבירים לתבנית קטנה משומנת ומשטחים את התערובת. אפשר גם לחלק לתבנית מאפינס ולקבל פשטידות אישיות.
אופים במשך כ-30 דקות, עד שהפשטידה יציבה, זהובה מלמעלה ומעט קריספית בקצוות.
מוציאים מהתנור, מניחים לה להתקרר כמה דקות ומגישים לצד סלט ירקות וטחינה. פשוט, קל וטעים.