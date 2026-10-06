מערבבים ולתנור: פשטידת קישואים ותפוחי אדמה קלה במיוחד

פשטידת קישואים ותפוחי אדמה ( צילום: AI )

מחפשים ארוחת ערב קלה שלא דורשת יותר מדי עבודה? פשטידת קישואים ותפוחי אדמה היא פתרון פשוט, משביע וטעים שמכינים מכמה מצרכים בסיסיים שיש בבית.