"נחוקק את חוק דרעי": הפאדיחה של נפתלי בנט

( אבשלום ששוני / פלאש90 )

ראש הממשלה לשעבר ויו״ר מפלגת ״ביחד״, נפתלי בנט, חשף הבוקר (שלישי) תנאי סף נחרץ של מפלגתו להקמת הממשלה הבאה. בנאום שנשא בכנס הבינלאומי למניעת טרור של אוניברסיטת רייכמן, הציג בנט יוזמת חקיקה חדשה שכינה "חוק דרעי", המכוונת נגד פוליטיקאים המעודדים פטור מגיוס לצה"ל.

אלא שמאחורי ההכרזה הדרמטית מסתתרת פדיחה לא קטנה: למרות ששמו של יו"ר ש"ס אריה דרעי הוענק לחוק כסמל להשתמטות, דרעי עצמו אינו משתמט ודווקא שירת בצה"ל (לאחר שהתגייס בשנת 1986 לשירות מקוצר). בנאומו הצהיר בנט: "אני חושף כאן ועכשיו את אחד מתנאי היסוד שלנו לממשלה הבאה. אנחנו נחוקק את 'חוק דרעי', שקובע: משתמט – לא ישב בקבינט. מי שהשתמט מצה"ל, או מעודד השתמטות, לא יוכל לשבת בקבינט. לא נקבל עוד מצב מעוות שבו מי שמתגאה שהוא לא שולח את נכדיו לקרב, יהיה זה ששולח לקרב את הבנים והבנות שלנו. מי שלא יודע מה זה לא להירדם בלילה מפחד של דפיקה בדלת, לא יכול לשבת בקבינט מלחמה. אצלנו – משתמט לא ישב בקבינט". בנט התייחס בדבריו להשלכות המבצעיות והביטחוניות של משבר הגיוס וטען כי ההשתמטות מהווה איום ישיר על חיי הלוחמים בשטח: "בשביל להכריע באמת, החיילים שלנו חייבים תגבורת. כי כל עוד דרעי-נתניהו-סמוטריץ' продолжаים לעודד ולתקצב השתמטות המונית, מי יילחם? מי יכריע? אני אומר כאן בצורה הכי ברורה: ההשתמטות היא סכנה אסטרטגית לביטחון ישראל".

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"אני יורד לשטח, מדבר עם קצינים ולוחמים, והם מדווחים שהמחסור המיידי של צה"ל ב-20 אלף לוחמים עולה לנו בחיי חיילים, ולא מאפשר לנו לנצח את האויב", הוסיף בנט. "חיילים נפצעים ונהרגים מרחפנים כי אין מספיק תצפיות וצלפים שיגנו עליהם. לוחמים נאלצים לעזוב עמדות שכבשו כי אין מי שיחזיק בהן, ואז לחזור, לכבוש אותן שוב – במחיר דמים. הסבבים הארוכים שוחקים את החיילים. הדריכות יורדת, והמחיר הוא חיי אדם".

לסיכום הבהיר ראש הממשלה לשעבר כי תחת הנהגתו תבוצע מדיניות אכיפה וסנקציות תקציביות חריפות: "בממשלה הבאה נחיל חובת גיוס על כולם, בלי פשרות, ונעצור לחלוטין את הכסף למשתמטים. מי שלא מתגייס, לא יקבל שקל מהמדינה".