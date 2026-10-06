אביה של לירי אלבג חושף: הוא הכי ראוי לראשות הממשלה

קראת ציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, אלי אלבג, אביה של לירי ששבה מהשבי, התראיין לעמיחי אתאלי ולגדעון אוקו ב־103fm. בריאיון מתח ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו, הביע תקווה שגדי איזנקוט יחליף אותו, וסיפר על ההתמודדות של לירי עם מותן של חברותיה.

״נתניהו יודע לקחת חצי עם, ולהכניס אותו בחצי עם שני, ונתניהו 18 שנה לא ידע מי האויב, 18 שנה לא העירו אותו. אם ראש הממשלה 'יודע ערבית' הוא היה מבין״, אמר אלבג. כשנשאל אם איזנקוט יודע ערבית, השיב: ״ברור, הוא חי איתם, הוא למד אותם, הוא היה מולם״.

אלבג אמר כי לדעתו לא הופקו הלקחים מאירועי 7 באוקטובר. ״המסקנה הכי גדולה שלי מ-7 באוקטובר היא שלא למדנו כלום, לא עשינו כלום. לא הבנו מה קרה וזו הבעיה הכי גדולה״, אמר. הוא הוסיף כי כל עוד נתניהו ראש הממשלה, לא תהיה ועדת חקירה, והצהיר: ״אני מקווה שאיזנקוט יהיה ראש ממשלה, הוא איש ראוי אדם עם ערכים שונים״.

לצד הדברים הפוליטיים, אלבג סיפר על הקושי סביב הטקסים לציון יום השנה ועל המפגש עם משפחות שיקיריהן לא שבו. ״הכול צף. זה לא נגמר כי לאחרים זה לא נגמר בטוב. אנחנו חלק ממשפחות הגיבורים, החללים, הנרצחים - בזכותם לירי חזרה״, אמר.

לדבריו, לירי משתקמת מיום ליום, אך מתמודדת עם תחושת אשמה. שלשום, סיפר, הלכה לראשונה לקברה של אחת מחברותיה שנרצחו וביקשה סליחה. ״היא סוחבת איתה אשמה, כאילו שהיא אשמה במשהו, זה לא נתפס - היא חיה והן לא״, אמר אלבג. הוא הוסיף: ״בדרך כלל אני עם פה גדול אבל אני נהיה אילם - אין לי מה להגיד״.