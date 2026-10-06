המפלגה החדשה מצהירה: "נמליץ על נתניהו לראשות הממשלה"

נחומי יפה, מועמדת מפלגת 'הציבור החרדי', חשפה בחדשות 13, כי מפלגתה תמליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה.

למרות הפופולריות שהמפלגה מקבלת ברשתות החברתיות, בסקרים היא רחוקה מאוד מאחוז החסימה. בסקר חדשות 12, המפלגה מקבלת רק 0.6% מהקולות.

יו"ר המפלגה מוטי לייטנר, הבהיר אמש בראיון ל'כיכר השבת' כי התקבלה ההחלטה הסופית במפלגתו והם ירוצו עד לתום מערכת הבחירות – זאת על אף שבכל הסקרים האחרונים המפלגה ממוקמת הרחק מתחת לאחוז החסימה

לדברי לייטנר: "ההחלטה התקבלה. אנחנו מסתערים. לא נשרוף קולות לגוש הימין. ההיפך – עשרות אלפי חרדים שלא מתכוונים לצאת ולהצביע לעסקנים ישנים ומנותקים, ישימו בקלפי 'זך'".

בסיום דבריו סיכם בביטחון: "רצים עד הסוף, נפתיע ובעזרת השם ננצח".

יחד עם זאת, מספר ימים קודם לכן אמרה יפה כי: "אם כמה ימים לפני הבחירות הסקרים יראו שאנחנו באמת רחוקים באופן שאי אפשר גם להכניס בפקטור סטטיסטי את כל האנשים האלה שלא אומרים שהם יצביעו ובעצם יצביעו – אני חושבת שנפעל באחריות".