לא לבעלי לב חלש: קיילי ג'נר בתפקיד שמעולם לא ראיתם אותה

קיילי ג'נר ( צילום: שטארסטוק )

אחרי שנים מול המצלמות בריאליטי, קיילי ג'נר עושה צעד חדש בקריירה - והפעם היא נכנסת לעולם המשחק. כוכבת "הקרדשיאנס" תככב בסדרת מתח חדשה של Hulu, שתהיה התפקיד הדרמטי הגדול הראשון שלה בטלוויזיה.

מסיבת הרווקות שמסתיימת ברצח הסדרה, שנושאת בשלב זה את השם "Bachelorette Weekend", מתחילה כמו חופשה חגיגית של קבוצת חברות קרובות - ומקבלת תפנית אפלה במיוחד. במהלך סוף השבוע של מסיבת הרווקות, הכלה, אותה תגלם ג'נר, נמצאת ללא רוח חיים בבריכה. מהר מאוד החברות הקרובות שלה הופכות לחשודות ברצח. הדמות של ג'נר צפויה להיות הרבה יותר מקורבן שמניע את העלילה. לפי הדיווחים, היא מתוארת כמעין "כוכב הצפון" של הסדרה - הדמות שסביבה מתחברים חלקי התעלומה והסודות שנחשפים לאורך הסיפור. הסדרה מבוססת על ספר שטרם פורסם מאת פלורה קולינס, ונוצרה על ידי הסופרת והתסריטאית לורן אוליבר.

קיילי ג'נר ( צילום: שטארסטוק )

גם קים קרדשיאן בפנים

ג'נר לא תסתפק בתפקיד הראשי, ותשמש גם כמפיקה בפועל של הסדרה. לצדה נמצאת אחותה הגדולה קים קרדשיאן, שתשמש גם היא כמפיקה בפועל, לצד אוליבר ואהרון קפלן. הפרויקט מגיע במסגרת ההסכם של משפחת קרדשיאן עם 20th Television.

המהלך מגיע אחרי שקים עצמה הרחיבה בשנים האחרונות את הפעילות שלה מעבר לעולם הריאליטי ונכנסה למשחק, בין היתר ב"אימה אמריקאית" ובדרמה המשפטית "All's Fair".

עבור קיילי, לעומת זאת, מדובר בקפיצה משמעותית ראשונה לעולם המשחק העלילתי. היא אמנם כבר הופיעה בעבר בתור עצמה ב"משפחת סימפסון" ודיבבה את Penelopuff בספיישל של "טרולים", אך "Bachelorette Weekend" תהיה הפעם הראשונה שבה היא מובילה סדרת טלוויזיה בתפקיד משחק מרכזי.