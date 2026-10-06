הדרך לשא־נור נסללת: הצעד הבא בצפון השומרון

יוסי דגן ( צילום: מועצה אזורית שומרון )

עבודות סלילת האספלט בכביש החדש בין חומש לשא־נור החלו הבוקר (שלישי), לאחר כחצי שנה של עבודות לפריצת התוואי. הכביש, המכונה ״עוקף סילת א־דהר״, נועד לעקוף את הכפר הפלסטיני וליצור רצף תנועה בין היישובים בצפון השומרון.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, הגיע לשטח העבודות ובירך ״שהחיינו״. ״בשעה טובה, החלו עכשיו העבודות לסלילת האספלט בכביש עוקף סילאת, שיחבר בין חומש לשא־נור״, אמר. דגן הוסיף כי מדובר ב״פריצת דרך אדירה בדרך לחידוש של התיישבות ענקית בצפון השומרון״. לפי המועצה, הכביש נועד לשפר את הביטחון של הנוסעים, כוחות הביטחון והמטיילים באזור. תחילת סלילת האספלט מגיעה לאחר חודשים שבהם נפרץ הציר, וכעת החלו עבודות התשתית והסלילה. במועצה הציגו את הפרויקט כחלק מפיתוח התשתיות הנדרשות לתנועה בין היישובים המתחדשים באזור.

דגן הודה לשר הביטחון ישראל כ״ץ, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, למנהלת ההתיישבות, למנהל האזרחי, לאגף הבינוי במשרד הביטחון, לחטיבות שומרון ומנשה ולחברת נתיבי ישראל, למזכירות היישוב שא-נור ולכל השותפים.

. ״אנחנו מתקנים את ההיסטוריה של מדינת ישראל״, אמר, והוסיף כי הוא צופה שבעתיד יהיו בצפון השומרון מאות אלפי אזרחים.

דגן בירך גם את משפחות שא־נור ואת משפחות שמונת היישובים שלדבריו כבר עלו בצפון השומרון. הוא הוסיף כי בכוונתו לקדם עלייה של 11 יישובים נוספים, ואמר: ״אנחנו מנצחים, כמה מרגש״. תחילת העבודות על הכביש מסמנת את המעבר משלב פריצת התוואי לעבודות הסלילה.