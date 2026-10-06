עמית סגל בהלם: "האמת יוצאת לאור"

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, פרסם סרטון נוקב שבו קרא לציבור לבחון מחדש את הטענות הנשמעות בשיח הציבורי סביב המלחמה והמשא ומתן לשחרור החטופים.
"אני ממליץ לכולם לפנות 45 דקות, לשפשף את האנגלית ולהקשיב לפרק מדהים שבו ברט מקגורק – אחד הבכירים בממשל ביידן, ממשל שממש לא אוהב את נתניהו ואת הממשלה הנוכחית – מנפץ שורה של שקרים על מה שקרה בעזה בשנים האחרונות", פתח סגל בדבריו.
סגל הבהיר כי מקגורק מציג עמדה נחרצת בנוגע לאפקטיביות של הלחץ הצבאי: "הוא אומר שהלחץ הצבאי לא הרג חטופים, אלא למעשה רק לחץ צבאי הוא שהביא את כל העסקאות. בלי לחץ צבאי, סינוואר לא היה משחרר לעולם אף אחד, אולי זה היה לוקח 10 שנים. כל הסיפור על ששת החטופים שנרצחו ברפיח לכאורה בגלל לחץ צבאי – זה בדיוק ההפך. סינוואר לא התכוון בכלל ולא עלה על דעתו שזה יקרה, ולא הייתה אפילו התחלה של הצעה".
בדבריו התייחס סגל גם לעמדת ממשל ארה"ב לגבי הלחימה ברפיח: "מקגורק אומר עוד דבר מדהים – שביידן לא התנגד לזה שישראל תיכנס לרפיח בגלל שישראל הייתה עקשנית ורצתה רק להילחם, אלא פשוט כי נמאס לו מהמלחמה והוא התחיל לשלם על זה מחיר פוליטי".
את דבריו חתם סגל במסר תקיף נגד הנדסת התודעה, כדבריו: "את הדברים האלה שוב לא אומרים אנשי ימין קיצוני. מוסר ההשכל הוא לא להקשיב לכל מה שמאכילים אתכם פה. בכמה עוד שקרים האכילו אותנו פה בשנים האחרונות? שמעתי את מקגורק אומר את זה על במה עם עוד עיתונאים לפני שנתיים בוושינגטון – ומישהו התייחס? מישהו שמע? לא, האמת כנראה לא הייתה נוחה".
"החזיר את העסקאות" - כציונית דתית שכואבת את המחיר הכבד של הלוחמים שלנו, הספינים האלה מקוממים! כבר למדנו בהיסטוריה שרק אמת וערבות הדדית יבנו אותנו, לא טיוח של עסקנים. הגיע זמן לתקן!