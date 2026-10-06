אלירז שדה בהערכה מפתיעה: זה מה שנתניהו יעשה בקרוב

אלירז שדה ( (צילום: דניאל בוק) )

מגיש i24 אלירז שדה, התייחס היום (שלישי) למערכת הבחירות הנוכחית ולמהלכים שלטענתו ראש הממשלה נתניהו יעשה לפני הבחירות עצמן.

"בקרוב נתניהו יפתח קמפיין בעד וינטר", אמר שדה. נזכיר כי בכל התקופה האחרונה, נתניהו ומפלגת הליכוד, תקפו בחריפות שוב ושוב את מפלגת עמך ישראל ואת עופר וינטר, בטענה כי הם לא עוברים את אחוז החסימה. מנגד, שדה אינו היחיד, ופרשנים נוספים טוענים כי ברגע שנתניהו יבין שוינטר מתכוון לרוץ עד הסוף, הוא יפסיק את המתקפה נגדו ויסייע לו לעבור את אחוז החסימה, בכדי שלא להפיל את גוש הימין.

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יחד עם זאת, פעילי ימין רבים בטוחים כי בכוונתו של וינטר לחבור לליברמן אחרי הבחירות והוא עשוי להעניק לגוש השינוי את המנדטים שלו. מוקדם יותר היום אמר ליברמן בגלי צה"ל: "אני מקווה שעופר וינטר יעבור את אחוז החסימה ויצטרף לגוש שלנו".

חשוב להזכיר כי בסקר חדשות 12 אמש, וינטר לא עובר את אחוז החסימה, הוא מתרסק ומקבל רק 1.5% מהבוחרים.