מני אסייג על איש השמאל: "אני מטיל ספק גדול ביהדות שלו"

מני אסייג ( צילום: לירון מולדובן/פלאש90 )

מני אסייג הגיב היום (שלישי) בחריפות לפוסט שפרסם עומר נחמני, דוברו לשעבר של יאיר גולן, ובו נכתב כי יש לפתוח את תשעה באב למנגלים ולמסיבות רחוב. בפוסט הושוותה האפשרות לרקוד ביום האבל לריקודים ברעים.

״יהודים טובים וביניהם החטוף המשוחרר בר קופרשטיין עשו הקפות עם ספר תורה קרוב למתחם, וצעקו ׳שמע ישראל׳, זה מה שגרם למופקר לכתוב את הפוסט האנטישמי הזה״, כתב אסייג. הוא הוסיף: ״אני מטיל ספק גדול ביהדות שלו״. בפוסט של נחמני נכתב: ״צריך לפתוח הכל בתשעה באב, לעשות מנגלים ברחבת הכותל ומסיבות רחוב מול בתי כנסת. אם הם יכולים ללכת לרקוד על גיא הריגה ברעים אנחנו יכולים לרקוד בתשעה באב״. אסייג קשר בין הדברים לבין ההקפות עם ספר התורה והקריאות ״שמע ישראל״, שאותן תיאר.

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בהמשך דבריו התייחס אסייג למשמעותו של תשעה באב: ״בתשעה באב מציינים את חורבן שני הבתים, שכלל רצח של מאות אלפי יהודים וגלות בת 2000 שנה״. הוא כתב עוד: ״יהודי לא יכול לכתוב פוסט כזה״, ובהמשך הוסיף: ״הם לא של ישראל!״.

את דבריו חתם אסייג בהערה: ״נ.ב אין קפלן אין טבח״.