יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אופירה אסייג

אופירה אסייג ( (צילום: יונתן זינדל / פלאש90) )

מהלידה ביום שבו פרצה מלחמת יום הכיפורים והסיפור מאחורי השם שלה, דרך העבודה במספרה בדימונה ועד להצעות שקיבלה להיכנס לפוליטיקה: לכבוד יום הולדתה ה-53 של אופירה אסייג - עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליה.

1. היא נולדה ביום שבו פרצה מלחמת יום הכיפורים התאריך שבו נולדה אסייג הוא לא עוד תאריך בלוח השנה הישראלי. ב-6 באוקטובר 1973, בדיוק ביום שבו פרצה מלחמת יום הכיפורים, אמה סוזי החלה ללדת. אסייג סיפרה כי האמבולנס שהוזעק לקחת את אמה לבית החולים הגיע בעיצומה של המלחמה, והיא נולדה עוד בדרך לסורוקה. אביה, אלי, שהיה קצין בחיל ההנדסה וגויס למלחמה, כלל לא ידע שבתו נולדה ורק כעבור כמה ימים הצליח ליצור קשר עם המשפחה. 2. ויש סיפור מיוחד גם מאחורי השם "אופירה" במשך ארבעת הימים הראשונים לחייה היא בכלל נשארה בלי שם. כשאביה הצליח לבסוף להתקשר מהחזית ושמע שנולדה לו בת, הוא ביקש לקרוא לה אופירה. הסיבה הייתה המקום שבו שהה במהלך המלחמה - אופירה, השם הישראלי שניתן אז לאזור שארם א-שייח' שבסיני. כך יצא שגם תאריך הלידה וגם השם שלה קשורים ישירות לאחד הימים הדרמטיים בתולדות המדינה. 3. בגיל 12 היא כבר יצאה לעבוד במספרה הרבה לפני הטלוויזיה, הרדיו והספורט, אסייג התחילה לעבוד כבר כילדה בדימונה. היא סיפרה שבגיל 12, עם תחילת החופש הגדול, החליטה שהיא רוצה להרוויח כסף בעצמה ולא להכביד על אמה, שגידלה שישה ילדים. היא פשוט נכנסה למספרה במרכז המסחרי בעיר ושאלה אם מחפשים עובדים. בהמשך כבר לקחה על עצמה יותר ויותר אחריות במקום, ובבגרותה אף סיפרה לילדיה על התקופה הזו כדי להסביר להם את החשיבות של עבודה ועצמאות מגיל צעיר.

אופירה אסייג ( אור גפן )

4. לפני שהגיעה לתקשורת היא עבדה במשרד הרישוי

הדרך שלה למסך ממש לא התחילה באולפן נוצץ. לאחר השירות הצבאי עבדה אסייג כפקידה במשרד הרישוי בבאר שבע, ובמקביל החלה לחפש את דרכה בעולם התקשורת. באמצע שנות ה-90 כבר כתבה טור ספורט במקומון הבאר-שבעי "שבע", ובהמשך החלה להשתלב גם ברדיו המקומי.

5. המרואיין הראשון שלה היה אלי גוטמן

עוד הרבה לפני שריאיינה פוליטיקאים, זמרים וכוכבי ספורט בשידור חי, אסייג הייתה בתחילת דרכה ברדיו - והמרואיין הראשון שלה היה מאמן הכדורגל אלי גוטמן, שאימן באותה תקופה את הפועל באר שבע. משם היא המשיכה לפינה קצרה ברדיו המקומי, ובהמשך הגיעה לרשות השידור ול"שירים ושערים".

6. היא הייתה מהנשים הבולטות שפרצו לעולם תקשורת הספורט

בשנת 1996 החלה אסייג לעבוד ברשות השידור כשדרנית קווים, בין היתר בתוכנית המיתולוגית "שירים ושערים" ובשידורי משחקי כדורגל וכדורסל. באותה תקופה עולם תקשורת הספורט בישראל היה גברי כמעט לחלוטין, ומסמך של הכנסת מתחילת שנות ה-2000 אף הגדיר אותה כאישה הבולטת ביותר בשידורי הספורט של קול ישראל באותה תקופה. משם הדרך שלה המשיכה לערוץ 2, ל-ONE ולתוכניות רדיו וטלוויזיה משלה.

7. היא התחילה ב-ONE ככתבת מבזקים - והגיעה לנהל את התוכן

בשנת 2000 הצטרפה אסייג לאתר הספורט ONE. היא התחילה ככתבת מבזקים והייתה אחראית גם על מדור הרכילות הספורטיבי "גליצ'ים", אבל לא נשארה שם הרבה זמן בתפקיד התחלתי. בהמשך הפכה לרכזת הכתבים ולמנהלת התוכן של האתר - אחד התפקידים המזוהים איתה לאורך הקריירה.

אופירה ( (צילום: Yonatan Sindel/Flash90) )

8. היא לא הסתפקה בשידורים ועשתה גם סרטים תיעודיים

לצד העבודה ברדיו, בטלוויזיה ובאינטרנט, אסייג נכנסה לאורך השנים גם לעולם הדוקומנטרי. בין היתר יצרה והגישה ב-2004 את "ההחמצה הגדולה", שעסק בכדורגלן פליקס חלפון, ובהמשך יצרה סרט תיעודי על מוני פנאן. לאורך השנים עסקה במסגרת סרטים ופרויקטים נוספים גם בדמויות בולטות מעולם הספורט.

9. היא קיבלה שלוש הצעות לרוץ לכנסת

אחרי שנים שבהן עסקה לא רק בספורט אלא גם באקטואליה ובפוליטיקה, האפשרות לעבור מהאולפן לכנסת כבר עלתה על הפרק. אסייג חשפה בעבר שקיבלה שלוש הצעות שונות להיכנס לפוליטיקה ולרוץ לכנסת, אך בחרה לסרב. לדבריה, היא הרגישה שדווקא מהמקום שלה בתקשורת יש לה אפשרות להשפיע יותר.

10. אחרי הגירושים היא פתחה פרק חדש

בספטמבר 2024 התגרשה אסייג מגילי מנקין אחרי 16 שנות נישואים ושלושה ילדים משותפים. כמה חודשים לאחר מכן חשפה זוגיות חדשה עם איש העסקים גיל שביט, ובהמשך סיפרה כי השניים מאוהבים וכי היא נמצאת ביחסים טובים עם בעלה לשעבר.