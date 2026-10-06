אפי נוה מטיל פצצה: "הוא לא האמין באישום נגד נתניהו"

אפי נוה ( Yonatan Sindel/Flash90 )

‏בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל אמש (שני) בחלקה את תביעתו של אפי נוה, לשעבר ראש לשכת עורכי הדין, נגד העיתונאית הדס שטייף ומדינת ישראל - והוא יפוצה בכ-600 אלף שקלים.

נזכיר כי התביעה הוגשה בגין הפריצה למכשירי הטלפון הניידים שלו ופרסום תכניהם האישיים בתחנת גלי צה"ל בינואר 2019. הבוקר, התייחס לכך נוה ושיתף ברדיו 'גלי ישראל' על התחושות הקשות לאורך השנים: "בפסק הדין יש קביעה ברורה ביחס להתנהלות הפלילית שלה. לנו זה היה ברור מלכתחילה. בסופו של יום היא הרי דרשה חסינות וקיבלה חסינות פלילית. ולמה היא ביקשה את זה? היא הייתה מודעת שהיא מבצעת עבירה. מי שלא מבצע עבירה לא צריך לבקש חסינות". ‏נוה המשיך במתקפה חריפה: "באיזה עולם אפשר לקחת לאדם פלאפונים מהבית, ללכת לפורץ, לפרוץ אותם, להפיץ את התוכן ואז לקבל חסינות? זה גם באפריקה לא קיים, אבל אצל שי ניצן זה קיים. בעולם שלו אפשר הכל. מהרגע שסירבתי לתמוך בו למינוי שלו בבית המשפט העליון שבו הוא חשק - המשימה שלו הייתה לתפור לי תיק. ככה הוא עשה, והצליח".

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בנוסף, נוה התייחס לעדותו של אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו שצפויה להתחיל בשבוע הבא ואמר: "ברור שהוא לא רוצה להגיע לעדות. מה אתה רוצה? שהוא יעמוד ויגיד 'הייתי סמרטוט של שי ניצן'? שהוא יעמוד ויגיד 'מי שניהל פה את כל העסק זה שי ניצן, ואני, תפסו אותי בגרון ובעוד מקום רגיש וגרמו לי להגיש כתב אישום'? אני אומר לך שהוא לא מאמין בכתב האישום הזה".

עוד הוא הוסיף: "היו לי איתו לא מעט שיחות. הבן אדם לא באמת חשב שיש דברים בגו. בפרשת 2000 הוא אמר 'זה שניים שמדברים למי יש יותר גדול'. אלה היו הביטויים שהוא השתמש בהם. מישהו שמדבר בצורה כזו על תיק 2000 חושב שיש בו משהו? הוא לא מאמין בכתב האישום הזה, הוא לא האמין בכתב האישום הזה"