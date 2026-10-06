שר הביטחון ישראל כ״ץ הנחה היום (שלישי) את צה״ל להגביר דריכות ולהיערך לכל תרחיש אפשרי ברצועת עזה, לקראת יום השנה ל־7 באוקטובר שיחול מחר. לפי לשכתו, ההנחיה ניתנה לנוכח מידע על כוונות חמאס לנסות לבצע מתקפות ופיגועים נגד כוחות צה״ל בעזה ביום השנה.

כ״ץ הדגיש כי יש להיערך לחומרה ולפעול בעוצמה רבה מול כל מידע והתרעה, כדי לסכל איומים. לדבריו, ההיערכות מתווספת לפעילות העוצמתית שמתקיימת גם כעת. בלשכת שר הביטחון לא פירטו מה כוללים המידעים שהתקבלו או אילו צעדים מבצעיים ננקטו בעקבותיהם.

בהתייחסות לאפשרות של פגיעה בכוחות, מסר כ״ץ: ״אם חלילה תהיה פגיעה בכוחותינו - מי שישלם את המחיר הכבד זה החמאס ואוכלוסיית עזה - מעבר לכל פרופורציות״. הוא הוסיף כי ראש הממשלה ושר הביטחון הבהירו את הדברים גם השבוע, במהלך ביקורם במוצב כיסופים שבגבול עזה, יחד עם אלוף פיקוד הדרום.

ההנחיה לצה״ל ניתנה לקראת יום השנה לאירועי 7 באוקטובר, על רקע החשש מפני ניסיונות של חמאס לפגוע בכוחות הפועלים ברצועה. לפי לשכת שר הביטחון, ההיערכות נועדה לאפשר תגובה לכל מידע או התרעה ולסכל כל איום. כ״ץ קרא לפעול בעוצמה מול התרעות, לצד הפעילות שמתקיימת בשטח גם בימים אלה. בהודעה לא נמסרו פרטים נוספים על תוכן המידע שהתקבל או על אופן ההיערכות של הכוחות.