משה פייגלין משחזר: "הוא ניסה להטריד אותי"

משה פייגלין ( יונתן זינדל / פלאש90 )

‏משה פייגלין, יו"ר זהות סיפר היום (שלישי) בהרחבה על ניסיון הסחיטה שעבר, על ידי מרצה מאוניברסיטת בר אילן, שרצה לגייס אותו ואת חברי מפלגתו לטובת פיגוע המוני נגד ערבים.

בראיון ברדיו 103fm אמר פייגלין: "קיבלתי במשך תקופה ארוכה סדרה של מכתבים בכתב משובש וכמעט בלתי קריא. תחילה לא ייחסתי לכך חשיבות, אך ברגע שהבנתי שזה אמור להיות יותר משמעותי, פניתי למשטרה. במכתבים הוא מסתיר את זהותו, לא נכנסתי לעומקם של המכתבים, אבל בין השורות התחלתי להבין שיש פה ניסיון להטריד ולהפעיל לחץ. החוקרים חיברו לי פה את כל הנקודות. אני ואנשי הצוות שלי התחלנו לעבור על הדברים והבנו שיש פה איזו התארגנות".

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נזכיר כי אמש, מיד לאחר הודעת הפרקליטות, מסר פייגלין: "מיד עם קבלת מכתבי הסחיטה והאיומים מצד הנאשם, משה פייגלין והנהלת המפלגה פנו ללא דיחוי למשטרת ישראל והגישו תלונה רשמית בנושא.

אנו מודים לגורמי אכיפת החוק על הפעולה המהירה והנחושה, וסומכים על רשויות הביטחון והמשפט שימצו עם מבצעי העבירה את מלוא חומרת הדין. מפלגת זהות תמשיך לפעול באחריות ציבורית וללא מורא".