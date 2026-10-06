נפתלי בנט מאוכזב: "הוא נשבע שיילך רק עם נתניהו"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס היום (שלישי) ברדיו גלי צה"ל, לדבריו של אביגדור ליברמן, שאמר כי הוא מקווה שעופר וינטר יעבור את אחוז החסימה ויצרף לגוש השינוי.

בנט הגיב לכך ואמר: "וינטר לא מבשר השינוי, הוא נשבע אמונים לממשלת נתניהו ואמר שיילך רק עם ראש הממשלה".

בהקשר לדבריו של הרב לנדו, שמוחזרו אמש בחדשות 12, בהם הוא אמר כי לוחמי הציונות הדתית נהרגים בגלל תורה מעוותת, הגיב בנט: "אכן זכותו של הרב לנדו בדמוקרטיה לומר שעדיף שלטון ערבי על מדינת ישראל ולטנף על חללי הציונות הדתית. אין טעם להתווכח. אבל זכותנו - וחובתנו - פשוט להפסיק לממן את זה. הציבור הציוני יפסיק לממן חינוך אנטי ציוני, אנטי דמוקרטי, אנטי צה״ל. לא ציוני - לא על חשבוני".