היועץ הבכיר מעריך: "אנחנו בהתרסקות של עופר וינטר"

בפאנל הפרשנים של 103fm, ששודר היום (שלישי), דנו מיכאל האוזר טוב מ״הארץ״ ונבו כהן, יועץ אסטרטגי, בהתפתחויות הפוליטיות האחרונות ובהיערכות לקראת מערכת הבחירות. כהן התמקד במצבו של עופר וינטר בסקרים, והעריך כי הקושי שלו לעבור את אחוז החסימה כבר אינו רק חשש לעתיד, אלא מצב שכבר מתרחש.

״אנחנו לא לקראת ההתרסקות של עופר וינטר, אנחנו בהתרסקות של עופר וינטר״, אמר כהן. לדבריו, ״קשה למותג ככל שהוא יהיה חזק לעבור את אחוז החסימה״. בהמשך ביקש להמחיש את היקף התמיכה הנדרשת: ״תבינו זה שישה אצטדיוני בלומפילד״.

כהן הוסיף כי בשלב זה התמונה עדיין אינה מלאה: ״עוד לא ראינו את הזנב של הסיפור הזה״. הוא קשר בין מצבה של מפלגת וינטר לבין מיקומה בין הגושים, ואמר: ״בסוף מפלגה שנמצאת בבחירות בין גושים ומזהה את עצמה עם אחד הגושים אין לה סיכוי״.

הדברים נאמרו במסגרת דיון רחב יותר על מערכת הבחירות המתקרבת ועל השפעת אירועי 7 באוקטובר על השיח הפוליטי. האוזר טוב אמר בפאנל כי הנושא ממקד את תשומת הלב בימים שלפני יום השנה, אך להערכתו מערכת הבחירות עצמה תתחיל ביום ראשון. הוא גם התייחס לניסיונותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להרחיק את עצמו מאירועי הטבח.

עם זאת, מוקד דבריו של כהן היה התחזית בנוגע לווינטר: לדבריו, המותג הפוליטי והיכולת לעבור את אחוז החסימה עומדים כעת במבחן, והזיהוי עם אחד הגושים אינו מבטיח למפלגה את התמיכה הדרושה. כהן לא הציג בפאנל מספר מדויק של מנדטים, אך תיאר את מצבו של וינטר בסקרים כהתרסקות והדגיש כי ההתפתחויות עוד עשויות להימשך.