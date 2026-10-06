יאיר גולן מעריך: זה מספר המנדטים שנקבל בבחירות

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, מביע אופטימיות רבה באשר לתוצאות הבחירות הקרבות ומבהיר כי הוא תומך בשילוב מפלגתו של מנסור עבאס בממשלה הבאה.

בשיחה עם עמיחי אתאלי וגדעון אוקו ברדיו 103fm, הצהיר גולן: "אנחנו יכולים להקים קואליציה, ולממשלה הזאת אין רוב. השקפתי היא ששותפות יהודית ערבית היא אפשרית. ניתן לייצר שותפות עם מנסור עבאס, ולהכניס אותו לקואליציה. להערכתי נדע להקים ממשלה, אני מאמין שיהיו לנו מעל 61 גם בלי המשותפת. אוטוטו, ב-27 בחודש בעשר בלילה נדע את התוצאות".

כשנשאל האם הוא תומך בהקמת קואליציה גם עם הרשימה המשותפת, השיב גולן נחרצות: "לא ארקד לפי חלילו של נתניהו". בהמשך הוסיף והדגיש: "צריך לדבר על 7 באוקטובר ועל מחדלי הממשלה הזאת, על ההפיכה המשטרית, איך היא הפקירה חטופים ועיכבה את שיקום הצפון והעוטף, על חוסר היכולת שלהם לסגור חזיתות, ואיך היא דוגלת באותו רעיון נואל שחמאס הוא נכס והרשות היא נטל. נקים קואליציה מנצחת שתתקן את מדינת ישראל".