הח"כית מעריכה: זה מספר המנדטים שגוש הימין יקבל בבחירות

קלפי ( יונתן זינדל / פלאש90 )

חברת הכנסת מירב כהן ממפלגת 'יש עתיד', התייחסה היום (שלישי) למערכת הבחירות המתקרבת ולסיכויים השונים של 2 הגושים.

‏"נתניהו + סמוטריץ + בן גביר = רק 34 מנדטים. בלי הרב לנדו והמפלגות החרדיות המשתמטות האנטי-ציוניות, יש להם פחות משליש מהכנסת. גם איתן, הם אפילו לא 50", אמרה כהן. עוד היא הוסיפה: "מצד שני - ברית המשרתים על 54, ואף 58 מנדטים. עוד דחיפה קלה קדימה, עוד 4-5% הצבעה נוספים ואנחנו על 61 מנדטים לברית המשרתים! אני רואה שהציוץ הזה מעורר הרבה תגובות, אז להלן כמה תשובות בצורה מרוכזת: ‏ברית המשרתים = "מליברמן ועד גולן״. בנט, לפיד, אייזנקוט וההבדל בין 54 ל58 זה אם סופרים את הנדל/זליכה או לא. אגב זה אפילו לא כולל את סגלוביץ׳, אז הייתי צריכה לכתוב 59. ‏

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הליכוד, בן גביר וסמוטריץ׳ מחויבים להשתמטות חרדית המונית מצה"ל, כפי שהוכיחו בקדנציה הזו וכפי שהמתמטיקה של המנדטים מוכיחה. בלי המפלגות החרדיות הם 34 מנדטים, לכן הם ייתנו להן כל מה שיבקשו, ועוד קצת. ואני שמה בצד את זה שבן גביר השתמט משירות צבאי ואזרחי, וסמוטריץ קימבן לעצמו שירות מקוצר בגיל 28 אחרי שעשה תואר בזמן שחבריו נלחמו.

‏"פרדוקס המתלבט": דווקא אותם 4-5 מנדטים שמתלבטים בין הגושים, כי נמאס להם מהמשתמטים, מהשחיתות ומהבריחה מאחריות ל-7.10, ורוצים ברית משרתים אבל ביבי מפחיד אותם ש"בנט ואייזנקוט יישבו עם הערבים", הם בדיוק אלה שיכולים לגרום לכך שתקום ממשלת ברית המשרתים, מליברמן ועד גולן.

הרי אם הם יצביעו לנו, נגיע ל61-63 מנדטים בקלות. ואם הם יקשיבו לביבי, הם יובילו במקרה "הטוב" לממשלה שתלויה לגמרי במשתמטים החרדים ותיתן להם כל מה שיבקשו (כולל עשרות מיליארדי שקלים שדרעי כבר דורש), ובמקרה הרע ממשלת מעבר שתלויה גם היא במשתמטים, ועוד ועוד בחירות.

בשורה התחתונה: אנחנו נושקים ל-61 משרתים, להם יש פחות מ-35. הבחירה קלה...".