שלמה פילבר בטוח: זה יהיה יום כיפור של היועצים האסטרטגים

הסוקר והאסטרטג הפוליטי שלמה פילבר פרסם ניתוח נוקב בחשבון ה-X שלו, שבו תקף את יועצי הקמפיינים והאסטרטגים במערכת הפוליטית, וטען כי התמקדותם בסוגיית גיוס בני הישיבות התבררה ככישלון מקצועי חריף.
פילבר העריך כי ביום שאחרי הבחירות, לצד הביקורת הצפויה על מכוני הסקרים, תגיע גם שעת החשבון של היועצים. בדבריו כתב כי חוץ מ'יום הכיפורים' של הסוקרים, יהיה לנו ביום שאחרי גם 'יום כיפור קטן' של היועצים האסטרטגיים.
לדברי פילבר, הכשל המרכזי של יועצי הקמפיינים טמון בכך שהלכו במשך שנתיים וחצי 'אול-אין' על סוגיית הגיוס. הוא טען כי כל מועמד או מפלגה שבחרה בנושא הזה כדגל מרכזי, נאלצה בסופו של דבר לנטוש אותו או לחלופין ראתה את כוחה הציבורי מתפוגג.
כדי לבסס את טענתו, מנה פילבר שורה ארוכה של גורמים ומנהיגים פוליטיים שלדבריו נפגעו מהתמקדות בנושא או בחרו לסגת ממנו. ברשימה זו ציין את תנועת אחים לנשק, חברי הכנסת דן אילוז ויולי אדלשטיין, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, גלעד ארדן ויועז הנדל בגלגוליו הפוליטיים הקודמים. בנוסף טען פילבר כי נפתלי בנט ואביגדור ליברמן בחרו לברוח מהנושא, בעוד מפלגתו של עופר וינטר מתרסקת בסקרים והחברת הכנסת שרן השכל אינה ממריאה.
יום כיפור כבר היה לתקשורת השמאל בבחירות האחרונות, כשהפיצה "סקרים" יומיים שבהם, כמו עכשיו, העניקה לשמאל ניצחון גורף, ובבחירות הימין ניצח עם 64 מנדטים והשמאל קיבל 51 מנדטים בלבד!והיחיד שצפה בעקביות את ניצחון הימין היה פילבר מערוץ 14!