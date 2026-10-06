שלמה פילבר בטוח: זה יהיה יום כיפור של היועצים האסטרטגים

הסוקר והאסטרטג הפוליטי שלמה פילבר פרסם ניתוח נוקב בחשבון ה-X שלו, שבו תקף את יועצי הקמפיינים והאסטרטגים במערכת הפוליטית, וטען כי התמקדותם בסוגיית גיוס בני הישיבות התבררה ככישלון מקצועי חריף.

פילבר העריך כי ביום שאחרי הבחירות, לצד הביקורת הצפויה על מכוני הסקרים, תגיע גם שעת החשבון של היועצים. בדבריו כתב כי חוץ מ'יום הכיפורים' של הסוקרים, יהיה לנו ביום שאחרי גם 'יום כיפור קטן' של היועצים האסטרטגיים.

לדברי פילבר, הכשל המרכזי של יועצי הקמפיינים טמון בכך שהלכו במשך שנתיים וחצי 'אול-אין' על סוגיית הגיוס. הוא טען כי כל מועמד או מפלגה שבחרה בנושא הזה כדגל מרכזי, נאלצה בסופו של דבר לנטוש אותו או לחלופין ראתה את כוחה הציבורי מתפוגג.