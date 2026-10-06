משה כהן אליה יורה: "חבורה של אנשים מופקרים ומושחתים"

המשפטן והפרשן הפוליטי, פרופ' משה כהן-אליה, פרסם פוסט חריף ונוקב בחשבון ה-X שלו, שבו תקף בחריפות את הספר "מר הפקרה" שנמכר ברחבי הארץ, לצד ביקורת קשה על מחאת השמאל וערוצי התקשורת.

"לרב-המכר 'האינטלקטואלי' 'מר הפקרה' יש לא פחות מ-282 כותבים ומאיירים", פתח כהן-אליה. "קחו לכם כלל אצבע: ברגע ש'ספר' נראה כמו עצומה פוליטית, אז הוא עצומה פוליטית. בדיוק כפי שחברי פורום המרצים למשפטים מפרסמים מאמרים 'אקדמיים' שאליהם מצטרפים מספר רב מאוד של כותבים. זה לא מחקר אקדמי, אלא עוד פטיציה מהאקדמיה המושחתת שאיבדה לחלוטין את דרכה ואת יעודה בהעשרת הידע האנושי".

כהן-אליה התייחס בדבריו גם לטענות המרכזיות בעניין המשא ומתן לשחרור החטופים והמאמץ המלחמתי: "היועץ הקרוב של ביידן, שליווה את כל משבר החטופים, מאשר את מה שכל אדם שיש לו קצת שכל בין האוזניים הבין טוב מאוד: שרק לחץ צבאי מחזיר את החטופים. כשלא היה לחץ, המחירים של סינוואר היו בשמיים. ובניגוד לשקר שהופץ על ידי האינטלקטואלים בגרוש שתרמו מפרי עטם ליצירת המופת 'מר הפקרה', נתניהו מעולם לא הפקיר את החטופים. הוא ניסה להשיג עסקה במחירים סבירים עבור ישראל".

בנוסף, חיזק כהן-אליה את דבריו של גיבור ישראל והחטוף המשוחרר אבינתן אור בראיון לאילנה דיין: "ראיון עומק עם החטוף וגיבור ישראל אבינתן אור, זה שעבר סבל תהומי במנהרות חמאס. הבחור המרשים והגבוה, שאת זוגתו נועה ארגמני חטפו על אופנוע, ואשר חיילי צה"ל חילצו בעזרת לחץ צבאי – אומר לאילנה דיין את האמת דוך בפנים: הוא ידע שהמשפחה שלו לא משתתפת בהפגנות. הוא הבין היטב שאם ישחררו את 'כולם תמורת כולם', כפי שצרחו אנשי כת קפלן, יהיו עוד הרבה מאוד חטופים בעתיד. וכל מה שהמחבלים יכולים לקבל זה 'נסיך תמורת נסיך', ולא יותר. טוב שיש אנשים כאלה להעמיד לאילנה דיין ולדומיה מראה מול הפרצוף".