אחרי הביקור בבית הכנסת: סידני סוויני נפגשה עם רבנים

הכוכבת ההוליוודית סידני סוויני ומפיק המוזיקה האמריקאי-יהודי סקוטר בראון עולים שלב ביחסים – וכעת מדווח כי השחקנית שוקלת ברצינות לעבור הליך גיור, להקים בית יהודי ולהביא ילדים משותפים עם בראון.

על פי דיווח באתר הרכילות האמריקאי Page Six, השניים שוחחו על הקמת משפחה, כאשר לבראון חשוב מאוד נושא ההמשכיות והמסורת. מקור המקורב לזוג סיפר כי "לסקוטר יש רגשות חזקים מאוד בנושא הזה".

הדיווחים מגיעים לאחר שבחג ראש השנה האחרון נצפתה סוויני כשהיא משתתפת בתפילת החג לצדו של בראון בבית כנסת בגריניץ', קונטיקט. מתפלל שנוכח במקום סיפר כי השניים ישבו יחד במהלך התפילה.

בנוסף, מדווח כי השחקנית כבר נפגשה עם שני רבנים לצורך בחינת תהליך הגיור. מדובר בהליך מקיף ורציני הכולל לימודים מעמיקים וליווי רבני, שעשוי להמשך בין שנה לארבע שנים.

במקביל, מקורבים למפיק מספרים כי בראון לא מתכוון להמתין לסיום הליך הגיור כדי למסד את הקשר, ונחוש להציע לסוויני נישואין כבר במהלך החודשים הקרובים.