דיווח ראשוני: פצועים מפיצוץ רכב בירושלים

פיצוץ עז נשמע הבוקר (שלישי) ברכב ברחוב מאיר פיינשטיין בשכונת ארמון הנציב בירושלים, ככל הנראה כתוצאה ממטען או מתקן נפיץ שהוצמד לכלי הרכב.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 08:17 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על הרכב שהתפוצץ. חובשים ופראמדיקים של מד"א שמהרו למקום מעניקים ברגעים אלה טיפול רפואי ראשוני לשני פצועים בדרגות פציעה שונות.