ליברמן מפתיע: מקווה שהוא יצטרף אלינו אחרי הבחירות

( יונתן זינדל / פלאש90 )

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, סיפק הבוקר אמירה מעניינת במיוחד בנוגע למפת הגושים במערכת הבחירות, והביע תמיכה מפתיעה במפלגתו של תא"ל במיל' עופר וינטר. בראיון לתכנית "ספי ויניר" בגלי צה"ל, התייחס ליברמן לקרב על הקולות בימין ולריצה של המפלגות הקטנות סביב אחוז החסימה. בדבריו אמר ליברמן: "אני מקווה שעופר וינטר יעבור את אחוז החסימה ויצטרף לגוש שלנו".

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אמירתו של ליברמן מגיעה על רקע הסקרים האחרונים המראים כי מפלגתו של וינטר נעה באזור אחוז החסימה, וכן על רקע הניסיונות במערכת הפוליטית למפות את הקולות שיכריעו את הרכבת הממשלה הבאה.