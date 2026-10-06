פרשנית חדשות 12 עוברת למתחרים

( אריה ליב אברמס / פלאש90 )

חיזוק למערכת האקטואליה של ערוץ i24NEWS לקראת יום הבוחר: העיתונאית והכתבת המדינית של עיתון "ישראל היום", שירית אביטן הכהן, מצטרפת לערוץ כפרשנית פוליטית אורחת במהלך תקופת הבחירות הקרובה.

אביטן הכהן שיתפה את עוקביה בחשבון ה-X שלה וכתבה: "משהו חדש מתחיל. החל מהיום למשך תקופת הבחירות אהיה אורחת קבועה בערוץ i24NEWS כפרשנית פוליטית. כמובן לצד עבודתי המרכזית ב'ישראל היום' ככתבת מדינית". אביטן הכהן שימשה בשנים האחרונות כפרשנית וכחברת פאנל בחדשות 12.

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המהלך מגיע כחלק מהיערכות ערוצי התקשורת השונים לסיקור נרחב ואינטנסיבי של מערכת הבחירות, כאשר אביטן הכהן תביא אל המסך את ניסיונה העשיר בסיקור התחום המדיני והפוליטי.