בן כספית במתקפה חריפה: "על זה הבחירות"

העיתונאי בן כספית התייחס הבוקר (שלישי) בחריפות למהומות שאירעו הלילה במודיעין במהלך ניסיון של המשטרה הצבאית לעצור עריק, וטען כי האירוע ממחיש לדבריו את אחת הסוגיות המרכזיות שעליהן נסובה מערכת הבחירות.

במהלך האירוע הגיעו מאות מפגינים חרדים לבניין שבו פעלה המשטרה הצבאית, התעמתו עם הכוחות וניסו להקשות על ביצוע המעצר.

כוחות משטרה הוזעקו למקום כדי לחלץ את החיילים ולהשיב את הסדר. בהמשך שוחרר העריק ולא נלקח מהמקום בידי המשטרה הצבאית.

"אני יודע שזו קלישאה, אבל היא מדויקת: על זה הבחירות", כתב כספית. "את חמאס כולנו רוצים לפרק, את איראן כולנו רוצים להכריע וכו'. הפורעים האלה הם השותפים העיקריים בקואליציית נתניהו".

כספית התייחס גם לדברים שאמר לדבריו הרב לנדו, והמשיך במתקפה חריפה על יחסי המדינה והחברה החרדית: "צריך לפרק את המדינה החרדית שקמה כאן בתוכנו ועל חשבוננו ולצרף אותה למדינת ישראל".

לדבריו, "מי שלא יסכים, לא ישתתף במשחק. לא בחובותיו ולא בזכויותיו".

דבריו של כספית מגיעים על רקע המשך המחלוקת הציבורית והפוליטית סביב גיוס בני הישיבות, כאשר האירוע במודיעין הסתיים ללא השלמת מעצרו של העריק.