מהומה במודיעין: עימותים בין חרדים למשטרה במהלך מעצר עריק

מהומה במהלך הלילה (בין שני לשלישי) במודיעין, לאחר שפעילות של המשטרה הצבאית למעצר עריק הובילה להתקהלות ולעימותים במקום.

על פי הודעת המשטרה, שוטרי תחנת מודיעין הוזעקו לזירה בעקבות הפרת סדר שהתפתחה על רקע פעילות המשטרה הצבאית. הכוחות פעלו לחילוץ החיילים שהגיעו לבצע את המעצר ולהשבת הסדר הציבורי.

בתיעודים שהופצו מהאירוע נראים עימותים בין המפגינים לכוחות המשטרה. בין היתר, המפגינים ניסו להיכנס לבניין שבו שהה העריק ולמנוע מהשוטרים הצבאיים להגיע אליו.

בהמשך נראו המפגינים כשהם מקיפים את העריק ורוקדים סביבו, במטרה להקשות על הכוחות לבצע את המעצר.

לטענת המפגינים, בתום העימותים עזבו אנשי המשטרה הצבאית את המקום מבלי שהצליחו לעצור את העריק. במשטרה מסרו כי השוטרים פעלו במקום כדי לחלץ את החיילים ולהשיב את הסדר.