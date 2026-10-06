המזימה האיראנית נחשפת: כך תכננו לפגוע במפציצים האמריקניים

פרטים חדשים נחשפים על האיום שהביא את צבא ארצות הברית לפנות במהירות את כל מפציצי ה-B-1 שהוצבו בבסיס פיירפורד בבריטניה.

לפי דיווח הלילה (בין שני לשלישי) ב"ניו יורק טיימס", בידי האמריקנים התקבל מידע על אפשרות למתקפת כטב"מים נרחבת נגד הבסיס, שעל פי החשד הוזמנה בידי משמרות המהפכה האיראניים.

המידע החדש התקבל לאחר שבמשך כשלושה שבועות כבר היו בידי ארה"ב התרעות בנוגע לאיום אפשרי על הבסיס.

אלא שבמהלך סוף השבוע חלה עלייה משמעותית ברמת הדחיפות, והפיקוד האמריקני החליט שלא לקחת סיכון ולהוציא את כל 12 המפציצים שהוצבו במקום.

לפי גורמים אמריקנים ובריטים ששוחחו עם העיתון, החשש לא הסתכם בפגיעה בציוד צבאי. התוכנית שיוחסה לאיראן נועדה לכאורה גם לגרום לנפגעים בקרב מאות אנשי הצבא האמריקנים המשרתים בפיירפורד.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי מאחורי הפינוי עמד איום ממשי. בהתייחסו להוצאת המטוסים אמר כי הם "לא עפו משם במקרה", והוסיף כי היו מספר איומים וכי הממשל יודע מי עומד מאחוריהם. טראמפ קשר את הדברים לאיראן.

החשש: לשחזר את התרגיל האוקראיני

אחד התרחישים שהדאיגו במיוחד את האמריקנים היה שימוש ברחפנים או בכטב"מים שיופעלו בסמוך לבסיס - וכך יעקפו חלק ממערכי ההגנה ויפגעו במפציצים כשהם עדיין על הקרקע.

לפי ה"טיימס", גורמים העריכו כי התוכנית האיראנית שאבה השראה מ"מבצע קורי העכביש" שביצעה אוקראינה ברוסיה ביוני 2025.

באותו מבצע הוחדרו רחפנים לעומק השטח הרוסי והופעלו מטווח קצר נגד בסיסי חיל האוויר. לפחות תריסר מטוסים רוסיים נפגעו או הושמדו, בהם מפציצים אסטרטגיים.

החשש מתרחיש דומה הביא לפינוי מהיר במיוחד של פיירפורד. לפי הדיווח, חלק ממפציצי ה-B-1 כבר היו בדרכם לארצות הברית בשעה שמטוסי התדלוק שנדרשו ללוות את הטיסה הארוכה עדיין נערכו להמראה.

הצעד נחשב חריג במיוחד: פיירפורד נמצא בשטחה של אחת מבעלות הברית הקרובות ביותר של ארצות הברית, הרחק מזירת הלחימה. חלק מהמפציצים שפונו אף הגיעו לבריטניה ימים ספורים קודם לכן במסגרת סבב כוחות.

הבסיס ששימש לתקיפות נגד איראן

לפיירפורד חשיבות מיוחדת במערך האמריקני באירופה, ובמהלך המערכה נגד איראן הוא שימש גם את המפציצים האמריקניים. בחודש יולי הזהירו משמרות המהפכה כי בסיסים שמהם יוצאות תקיפות נגד איראן עשויים להיחשב מבחינת טהרן למטרות לגיטימיות.

סגן הנשיא ג'יי-די ואנס אמר כי העברת המפציצים נעשתה "מתוך זהירות יתרה" וכדי להגן על הכוחות האמריקניים. הוא האשים את איראן בהמשך תכנון פעולות נגד ארצות הברית, אך נמנע מלחשוף את המידע המודיעיני שהביא לפינוי.

ברקע הדברים עומדת גם סדרת אירועים ביטחוניים סביב הבסיס. בסוף ספטמבר נעצרו חמישה גברים שנסעו בשלושה טנדרים סמוך לפיירפורד. בעקבות האירוע פונו עשרות בתים ונערכו בדיקות חבלה, אך לא נמצאו חומרי נפץ והחשודים שוחררו בערבות. בהמשך נעצר בלונדון צעיר בעל אזרחות בריטית ואיראנית בחשד להכנת פעולות טרור הקשורות לאירועים באזור הבסיס.

איראן מכחישה את הטענות למעורבות במזימה. גורמים אמריקנים ובריטים נמנעים בשלב זה מחשיפת מלוא המידע המודיעיני, אולם הפינוי המהיר של כל 12 המפציצים ממחיש את חומרת האיום כפי שהוערך בוושינגטון.