שוקל כמו עכבר: "החרק הכבד בעולם" יצא מסכנת הכחדה

אחד החרקים המרשימים בעולם רושם התאוששות מפתיעה. הווטפונגה (Wētāpunga), מין ענק האנדמי לניו זילנד ונחשב לאחד החרקים הכבדים בעולם, הוגדר במשך שנים כמין המצוי בסכנת הכחדה חמורה. כעת, לאחר כ-15 שנות עבודה, תוכנית רבייה ושיקום הצליחה להביא לשחרורם של יותר מ-11 אלף פרטים לטבע.

נקבת ווטפונגה יכולה להגיע לאורך גוף של כ-10 ס"מ, ומוטת הרגליים שלה עשויה להגיע לכ-20 ס"מ. פרטים גדולים במיוחד מסוגלים לשקול בערך כמו עכבר קטן. בעבר היה המין נפוץ בחלקים מהאי הצפוני של ניו זילנד, אולם כריתת יערות והגעתם של טורפים שהובאו בידי האדם, בהם חולדות וסמורים, גרמו לקריסה דרמטית במספריו.

בשנות ה-90 כבר נחשב החרק לאחד המינים המאוימים במדינה. תוכנית ההצלה כללה רבייה בשבי במתקנים ובהם גן החיות של אוקלנד ו-Butterfly Creek. המטפלים פיתחו שיטות מיוחדות לגידול אלפי צעירים, ובהן תזונה המשלבת עלים טריים, חומר צמחי וחלבון.

לאחר שהגיעו לגודל מתאים, הועברו החרקים לאיים ואזורים מוגנים מטורפים. בסך הכול בוצעו 45 העברות לכעשרה אתרים חדשים. בשני איים כבר תועדו לפחות ארבעה דורות שנולדו בטבע, סימן לכך שהאוכלוסיות מסוגלות להתקיים ולהתרבות ללא סיוע מתמשך. בעקבות ההצלחה שונה מעמדו של המין מ"נמצא בסכנה ארצית" למין שאוכלוסייתו נמצאת בעלייה.

לדברי ד"ר כריס גרין, שהיה ממובילי תיעוד הפרויקט, מדובר באחד ממבצעי השיקום המקיפים ביותר שנעשו אי פעם עבור חסרי חוליות. החוקרים מקווים שהניסיון שנצבר ישמש בעתיד להצלת מיני חרקים נוספים הנמצאים על סף היעלמות.