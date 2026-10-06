צוללן הסתכל קדימה - ושישה ראשי ענק ללא זנב שחו מולו

דגי השמש כפי שנצפו ( צילום: צילום מסך )

מחזה נדיר ומעט סוריאליסטי תועד מול חופי באלי שבאינדונזיה, כאשר מדריך הצלילה הנדרייבר פונטו נתקל במהלך צלילה ליד נוסה למבונגן בקבוצה של שישה דגי שמש ענקיים, שנעו יחד במים הכחולים.

דגי השמש מוכרים בזכות המראה החריג שלהם: גוף עצום, שטוח ועגול, שמזכיר לעיתים ראש ענק או פנקייק ששוחה במים. בניגוד לרוב הדגים, אין להם סנפיר זנב רגיל. במקום זאת נמצא בחלק האחורי של גופם מבנה עבה דמוי הגה הנקרא clavus, המשמש אותם לניווט במים. בסרטון שתיעד פונטו נראים ששת הדגים כשהם חולפים באיטיות, מניעים את הסנפירים הגביים והבטניים העצומים שלהם. "כמדריך צלילה, זו הייתה הפעם הראשונה שבה ראיתי קבוצה של דגי שמש", סיפר לאחר המפגש.

דג שמש ( צילום: ויקיפדיה )

המראה יוצא הדופן אף העניק להם תיאור משעשע במיוחד: כאשר כמה מהם נעים יחד, הם נראים כמעט כמו צי של חלליות חייזריות החולף במעמקי הים.

אזור נוסה פנידה ונוסה למבונגן שבבאלי נחשב לאחד המקומות הידועים בעולם למפגשים עם דגי שמש, בעיקר בין יולי לאוקטובר, כאשר מים קרים העולים מהמעמקים מקרבים אותם אל אזורי השוניות.

מעניין לציין כי אף שהדגים באזור מכונים בדרך כלל "מולה מולה", מחקרים ותצפיות עדכניות מצביעים על כך שרבים מהפרטים הנצפים סביב באלי הם למעשה מהמין Mola alexandrini, קרוב משפחתו הענקי של ה-Mola mola.