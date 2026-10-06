"אי אפשר ליירט אותו": קים ג'ונג און משיק טיל בליסיטי עוצמתי

הטיל הבליסטי ( צילום: KCNA )

מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, צפה בשבת האחרונה עם שחר בשיגור של טיל אסטרטגי לטווח בינוני. כך דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית KCNA. לפי הדיווח, הטיל פגע במטרה שנקבעה מראש במרחק של כ־1,000 קילומטרים, במים שמול החוף המזרחי של המדינה. נמסר שהתרגיל נועד לאמן את היחידות שמפעילות את "מערכת הנשק האסטרטגית ההיפרסונית" ולבדוק את "האמינות, היעילות והניידות" של כוח ההרתעה.

בדרום קוריאה הציגו נתונים אחרים. הצבא בסיאול מסר שזיהה טיל בליסטי ששוגר מאזור וונסאן בסביבות 6:30 בבוקר, ועקב אחריו לאורך יותר מ־700 קילומטרים. לפי ההערכות בסיאול ובטוקיו, הטווח שצפון קוריאה הצהירה עליו גבוה בכ־300 קילומטרים מהמרחק שהטיל עבר בפועל.

קים ג'ונג און לצד הטיל הבליסטי ( צילום: KCNA )

"אין דרך להתחמק" קים יו ג'ונג, אחותו של המנהיג ובכירה במפלגת הפועלים, הודיעה על השיגור עוד באותו היום. זה צעד חריג. לדבריה, "מסלול טיסה גלי" מנע מדרום קוריאה ומיפן לעקוב אחרי הטיל לאורך כל הדרך. היא הוסיפה שהטיל משתמש בבינה מלאכותית כדי לשנות את מסלולו בגובה נמוך, ולכן "אין דרך להתחמק" מהתקפה. היא לא הציגה נתונים שמחזקים את הטענה. סיאול דחתה את הדברים ומסרה שמערכות המעקב שלה עקבו אחרי הטיל במדויק. לפי KCNA, קים צפה בשיגור לצד בכירים, ביניהם ראש הלשכה הכללית לטילים, ג'אנג צ'אנג־הא. בתמונות מהמקום נראו גם בתו, ג'ו אה, ורעייתו, רי סול ג'ו. "עלינו להמשיך במאמצים בלי הפסקה, כדי שהאויב יכיר שוב ושוב באמינות ובקטלניות של אמצעי התקיפה האסטרטגיים שלנו", אמר קים. לדבריו, שיגורים כאלה הם "צורה של הפעלת הרתעה", ונועדו לפתח "מהר יותר" את כוח ההרתעה הגרעיני של המדינה. משבר המוקש באזור המפורז השיגור הגיע יום אחרי שקים יו ג'ונג דחתה את דרישת סיאול להתנצלות על פיצוץ המוקש באזור המפורז (DMZ) בחודש שעבר. היא כינתה את ההאשמות "חסרות בסיס" ואמרה שצפון קוריאה לא הניחה מוקשים בכוונה נגד חיילים דרום־קוריאנים. ביום שישי כינתה פיונגיאנג את דרום קוריאה "נבזית". זו מכה למאמצים של סיאול לחדש את הדיאלוג. המועצה לביטחון לאומי בלשכת נשיא דרום קוריאה התכנסה בשבת לישיבת חירום. הצבא הודיע שהגביר את המעקב ושיחלוק מידע מודיעיני עם ארצות הברית ויפן. זה השיגור הבליסטי הראשון של צפון קוריאה מאז 20 בספטמבר. מתחילת השנה ביצעה פיונגיאנג יותר מעשרה ניסויי טילים, אף שכמה החלטות של מועצת הביטחון של האו"ם אוסרות עליה לשגר טילים בליסטיים. צ'ונג סונג־צ'אנג, חוקר במכון סג'ונג בסיאול, מעריך שהשיגור נועד לגרום לדרום קוריאה להגיב להצהרה של קים יו ג'ונג. לדבריו, ייתכן גם שצפון קוריאה ניסתה סוג חדש של טיל.