טראמפ חשף: איום איראני גרם לנסיגה המבוהלת

אמש, תוך שעות בודדות ובלוח זמנים מהיר להפליא, המריאו כל מפציצי ה B-1 העל קוליים של ארה"ב משטח בריטניה, וטסו בבהילות חזרה את שטח ארה"ב, כעת חושף טראמפ כי הכל היה בעקבות חשש מפעולה איראנית ישירה.

"כן, אפשר לדבר על זה, הם לא טסו משם בטעות" הודיע הנשיא טראמפ בקשר למקרה החריג והסביר "היו כמה איומים, ובמקום לפתות את האויב עם ההזדמנות, אנחנו נתפוס את האויב ונכריע אותו. למה שנשאיר אותם שם? הזזנו אותם קצת, אבל לא רחוק מידי".

על פי דיווחים בארה"ב, בבית הלבן חששו ממתקפה בסגנון מתקפת 'ספיידר' של אוקראינה, בה הוברחו עשרות כלי טיס לתוך רוסיה ושוגרו משטחה כנגד בסיסיה. מתקפה שהביאה להשמדה של חלקים נרחבים ממערך המפציצים הרוסי.

בארה"ב חששו כי ייתכן וכלי הטיס כבר נמצאים בתוך שטח בריטניה, וההמתקפה יכולה לצאת לפועל ללא אף התראה. ועל כן המפציצים נמלטו מבריטניה באופן מהיר בצורה חריגה.