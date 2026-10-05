גם ארה"ב חוששת: "עוקבים אחרי התפשטות המגפה ברוסיה"

טראמפ בחדר הסגלגל ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

מזכיר המדינה מרקו רוביו חשף לפני זמן קצר כי גם בבית הלבן מביטים בחשש לעבר התפשטות משמעותית של חיידקי מגפה ברוסיה. מומחים מעריכים כי קו הגבול הפרוץ בין רוסיה ואוקראינה והלחימה הכאוטית בשטח יכול לגרום להפצה מואצת של המחלה.

בשיחה עם כתבים הסביר רוביו כי הבית הלבן והפנטגון אכן מנהלים מעקב אל תוך התפשטות חיידקי המגפה לאחר תאונת מעבדה בדרום רוסיה. על פי רוביו "אין סיבה להיכנס לפאניקה, אך אנחנו עוקבים מקרוב אחר המצב ואחרי ההתפתחויות והשינויים".

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