גם ארה"ב חוששת: "עוקבים אחרי התפשטות המגפה ברוסיה"

מזכיר המדינה מרקו רוביו חשף לפני זמן קצר כי גם בבית הלבן מביטים בחשש לעבר התפשטות משמעותית של חיידקי מגפה ברוסיה. מומחים מעריכים כי קו הגבול הפרוץ בין רוסיה ואוקראינה והלחימה הכאוטית בשטח יכול לגרום להפצה מואצת של המחלה.
בשיחה עם כתבים הסביר רוביו כי הבית הלבן והפנטגון אכן מנהלים מעקב אל תוך התפשטות חיידקי המגפה לאחר תאונת מעבדה בדרום רוסיה. על פי רוביו "אין סיבה להיכנס לפאניקה, אך אנחנו עוקבים מקרוב אחר המצב ואחרי ההתפתחויות והשינויים".
מוקדם יותר הכריזו מספר מדינות הגובלות עם רוסיה על צעדים שלא נראו מאז ימי הקורונה, קזחסטן, אוזבקיסטן, קירגיזסטן ומונגוליה הכריזו על סגירת מעברי הגבול בין המדינות לבין רוסיה והתחלת תהליך בידוק רפואי מעמיק, כולל אפשרות של הסגר ובידוד לפני כניסה למדינה.
הדרמה החלה ביממות האחרונות, כאשר נחשף כי חוקרת ועוזרת מעבדה צעירה שברה בטעות מבחנה של חיידקי 'ירסיניה פסטיס' חיים, חיידקים נדירים ומסוכנים שנחשבים לגורמים העיקריים מאחורי מגפות כמו דבר והמוות השחור של אירופה.
הנשיא טראמפ הצטרף לדבריו של רוביו ומסר בתדרוך בבית הלבן כי הוא "עוקב אחרי המצב מקורב מאוד".
בישראל צריכים להיות זהירים ולבדוק או לשים בבידוד עד שיתברר המצב לבאים מרוסיה ומאוקריינה