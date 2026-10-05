וינטר מכחיש: יוסף חדאד נשאר במרכז הקמפיין

לאחר שמוקדם יותר היום דווח כי יוסף חדאד הורחק מאור הזרקורים של מפלגת עמך ישראל, בסביבת וינטר מכחישים מכל וכל את הפרסומים ויוצאים כנגד הדיווח.

מוקדם יותר דווח על מתח בתוך קמפיין מפלגת עמך ישראל, לאחר שמספר אמירות של מספר 2 במפלגה יוסף חדאד בנושא מדינה פלסטינית עלו לשיח על ידי עיתונאים, כאשר הבולט ביניהם היה מוחמד מג'אדלה, שריכז אמירות של חדאד בנושא מדינה פלסטינית עתידית ופיזר אותן ברשתות.

בתגובה, כך על פי הדיווח, הורחק חדאד ממרכז הקמפיין ולא יופיע בשלטי החוצות של המפלגה, אך כעת מעמך ישראל יוצאת הכחשה גורפת.

"הפרסום שקרי לחלוטין. מדובר בגרפיקה בה מובאים מובילי מתווה המפלגה לוועדת חקירה, מתווה שגובש בשבועות האחרונים, בזמן שחדאד נאבק בתחום ההסברה ובנושאים אחרים בתחום סמכויותיו במפלגה".

מטעם המפלגה אף נזפו באופן הפרסום: " הגשת שאילתה בנושא כמקובל הייתה יכולה למנוע את הפרסום המוטעה.

יש לציין כי בשעה שהתפרסמה הכתבה ישבו וינטר וחדאד זה לצד זה בכנס בהשתתפות מאות תומכים".