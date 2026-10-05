המגפה ברוסיה: מדינות סוגרות גבולות לראשונה מאז הקורונה

בידוק גבול ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

לאחר שביממה האחרונה דווח על חשש ממשי מהתפשטות חיידקי מגפה בעקבות ניסוי שהשתבש במכון מחקר ברוסיה, לראשונה מאז הקורונה הכריזו מספר מדינות על סגירת מעברי גבול בעקבות החשש הבריאותי.

גורמים רשמיים במדינות הגבלות ברוסיה, סמוך לאזורי ההתפשטות הראשוניים של חיידקי המגפה, הודיעו על סגירת הגבול והפעלת צעדים למניעת הדבקה, בדומה לימי הקורונה. קזחסטן, אוזבקיסטן, קירגיזסטן ומונגוליה שכולן שוכנות בדרום מזרח עד מערבה של רוסיה, הודיעו לפני זמן קצר על סגירת מעברי הגבול והצבת אמצעי בידוק ובידוד במרחבי הבידוק בין המדינות.

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מוקדם יותר היום פרסמנו על המקרה החריג, בו חוקרת צעירה במכון חקר המגפות של אירקוצק שברה בטעות מבחנה אשר הכילה חיידקים חיים ונדירים ביותר מסוג 'ירסיניה פסטיס' שנחשבים לגורם המרכזי מאחורי זיהום מגפתי, כמו מגפת הדבר ומגפת המוות השחור באירופה של ימי הביניים שהרגה עשרות אחוזים מהאוכלוסייה.

דריה שיפילובה, עוזרת מעבדה בת 28 שברה את המבחנה במהלך הכנה לניסוי, היא הייתה הנדבקת הראשונה ומצאה את מותה זמן קצר לאחר מכן בעקבות תסמיני המחלה. מאז הכריזה רוסיה על חובת עטיית מסיכות רפואיות במחוז, הסבה 5 בתי חולים למרכזי בידוד והכניסה לפחות 200 אזרחים להסגר כפוי ואף נאלצה לסגור את אחד ממפעלי המתכת הגדולים במדינה מחשש להדבקה במקום.

מחוז אירקוטסק ( צילום: ללא קרדיט )

ארבעת המדינות הודיעו כי הן "לוקחות צעדים פרואקטיביים במטרה למנוע אירועי הדבקה וזליגה" אך הדגישו באותה נשימה כי "אין להשליך מכך על חומרת המצב". בימים הקרובים צפויים להיפרס מתחמי בידוד באזורי הגבול, יחד עם אמצעי בדיקה ואבחון.