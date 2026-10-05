וינטר מתרסק: הקואליציה בשפל חסר תקדים

עופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה, מפלגות הימין נבלעות והגוש סופג מכה קשה ומגיע לנתון שלא נראה זמן רב, כך על פי סקר חדש שפורסם היום במהדורת חדשות 12.

הנתונים החדשים מציגים מראות קשים מחזית הימין, כאשר כלל מפלגות הקואליציה לא מצליחות לשבור אפילו את 50 המנדטים על פי הנתונים.

על פי הסקר אילו הבחירות היו מתקיימות היום מפת המנדטים הייתה נראית כך:

ישר! בראשות גדי איזנקוט: 23

הליכוד בראשות בנימין נתניהו: 21

ביחד בראשות נפתלי בנט: 13

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן: 9

הדמוקרטים בראשות יאיר גולן: 9

הרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד) בראשות יוסף ג'בארין: 8

יהדות התורה בראשות יעקב אשר: 8

ש"ס בראשות אריה דרעי: 7

עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר: 7

הציונות הדתית – זהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין: 6

הרשימה הערבית המאוחדת - רע"ם בראשות מנסור עבאס ויואב סגלוביץ': 5

המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה: 4

מספר לא מבוטל של מפלגות לא עובר את אחוז החסימה, מרביתן מגוש הימין, כאשר הבולטת ביניהן היא מפלגת עמך ישראל של עופר וינטר, לאחר קמפיין אינטנסיבי נגד פעיל ההסברה יוסף חדאד שוקעת המפלגה עמוק מתחת לאחוז החסימה.

עמך ישראל בראשות עופר וינטר: 1.5%

הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר: 0.6%

כחול לבן בראשות בני גנץ: 0.5%

נעם לישראל בראשות אבי מעוז: 0.2%

צומת בית ישראל בראשות גדי יברקן ומשה גרין: 0.0%

ישראל תחילה בראשות שרן השכל: 0.0%

שקיעתו של וינטר מורידה את גוש הקואליציה לנתון דרמטי של מתחת ל-50 מנדטים, אך מפת הגושים עדיין נותרת ללא הכרעה.

אופוזיציה: 54 מנדטים (ישר!, ביחד, ישראל ביתנו, הדמוקרטים).

קואליציה 49 מנדטים (הליכוד, יהדות התורה, ש"ס, עוצמה יהודית, הציונות הדתית–זהות).

מפלגות ערביות: 13 מנדטים (הרשימה המשותפת - 8, רע"ם - 5).

לשון מאזניים (המילואימניקים והכלכלית): 4 מנדטים.