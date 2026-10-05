אלירז שדה: זו הדרך היחידה לערער את נתניהו בבחירות

אלירז שדה התייחס הערב (שני) למצבו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי העובדה שנתניהו עדיין אינו פותח בקמפיין "גוועלט" עשויה להעיד על התוצאות שהוא רואה בסקרים הפנימיים שלו.

"אם נתניהו עדיין לא עושה גוועלט הסקרים שלו מראים נצחון מובהק", כתב שדה. בהמשך דבריו הציג את הדרך שלדעתו יכולה לאפשר למתנגדיו הפוליטיים לערער את מעמדו: "הדרך היחידה של מתנגדיו לערער אותו זה להיות ימין מלא ונגד מערכות המדינה".

שדה קשר בין התנהלותו הנוכחית של נתניהו בקמפיין לבין תמונת המצב המשתקפת, לטענתו, מהסקרים שברשותו. לפי דבריו, כל עוד ראש הממשלה אינו משדר מצוקה ואינו פונה לקמפיין חירום שנועד להמריץ את תומכיו, ניתן להעריך כי הנתונים מצביעים מבחינתו על ניצחון ברור.

אלא ששדה לא הסתפק בהערכת מצבו של נתניהו. הוא הפנה את דבריו גם אל ארבעה מיריביו הפוליטיים, שלדעתו נדרשים לבחור כיצד למצב את עצמם מול ראש הממשלה.

"איזנקוט? בנט? ליברמן? גנץ?", כתב בסיום דבריו, כשהוא מציב את ארבעת השמות זה לצד זה, ללא קביעה מי מהם עשוי לאמץ את הדרך שהציג.