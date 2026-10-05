ינון מגל מגיב לסערה התקשורתית: "אין בושה"

ינון מגל תקף הערב (שני) בחריפות את חדשות 12, בעקבות פרסום ההקלטות שבהן נשמע הרב דב לנדו מתבטא נגד הציונות הדתית, מקימי המדינה והציבור החילוני. מגל טען כי ההקלטות אינן חדשות וכי הן פורסמו כבר לפני כחצי שנה.

דבריו של מגל הגיעו לאחר שבחדשות 12 הציגו תיעוד שהוגדר כנדיר מתוך שיחה פנימית שהתקיימה בביתו של הרב לנדו, ראש ישיבת סלבודקה וממנהיגי הציבור הליטאי. בתיעוד נשמע הרב לנדו מתייחס בחריפות לציונות הדתית ולציבורים נוספים בישראל.

מגל טען כי ההחלטה לפרסם כעת את הדברים היא חלק מניסיון להפוך את הציבור החרדי לנושא המרכזי של מערכת הבחירות. לדבריו, הפרסום משתלב בקמפיין שמובילים האופוזיציה וכלי תקשורת המזוהים עם השמאל.

"כחלק מקמפיין שנאת החרדים ומתוך הנסיון של האופוזיציה ותקשורת השמאל להסית את 'השיח' לקראת הבחירות רק ל'חרדים, חרדים, חרדים', ערוץ תבהלה 12 מיחזר הערב הקלטות של הרב לנדאו שפורסמו כבר לפני חצי שנה", כתב מגל.

בדבריו, מגל לא התמקד בתוכן ההתבטאויות שיוחסו לרב לנדו, אלא בעיתוי שבו הובאו ההקלטות מחדש ובאופן שבו הוצגו. הוא קשר בין הפרסום לבין השיח הפוליטי המתנהל לקראת הבחירות וטען כי מטרתו היא להשאיר את סוגיית הציבור החרדי במוקד סדר היום.