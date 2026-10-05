נתניהו מעריך: כך יסתיימו הבחירות הקרובות

בנימין נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

האסטרטגיה של הליכוד במרוץ לבחירות והניסיונות לפגוע במפלגתו של עופר וינטר עומדים במרכז הניתוח הפוליטי של הפרשן עמית סגל. בדברים שנשא באולפן חדשות 12, הסביר סגל את קו המחשבה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת נקודת המוצא של מחנה הימין לקראת השבועות המכריעים.

סגל התייחס לניסיונות של הליכוד לחסל פוליטית את מפלגתו של וינטר והסביר כי מאחורי המהלך עומדת הכרעה אסטרטגית משמעותית. לדבריו, בסקרים המרכזיים גוש נתניהו מאבד מנדטים ואינו מגיע להקמת ממשלה, אך בסקרים פנימיים ובערוצים מסוימים מוצגת תמונה שונה לחלוטין שמעניקה לנתניהו ניצחון גדול. "נתניהו קונה את הסקרים האופטימיים יותר מבחינתו", טען סגל. הוא הסביר כי זו נקודת המוצא של הליכוד בשבועות האחרונים של הקמפיין – תחושה שהם נמצאים על סף ניצחון ורוב מוחלט, מה שמוביל אותם להימנע מטעויות כמו השתתפות בעימותים פוליטיים ולפעול בנחישות נגד מפלגות ימין מתחרות.

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לדברי סגל, לביטחון הזה מתווסף זרז מוראלי נוסף מתוצאות הבחירות בברזיל. סגל ציין כי הניצחון של איש הימין בברזיל, בניגוד לתחזיות הסקרים המוקדמות שפיגרו באחוזים משמעותיים, מעניק לליכוד ולשותפיו את האמונה כי הסקרים בישראל טועים באופן דומה וכי הניצחון בקלפי קרוב מתמיד.