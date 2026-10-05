אחרי טענות גלנט: יוסי פוקס מגיב לראשונה

מזכיר הממשלה והקבינט המדיני-ביטחוני, יוסי פוקס, יצא הערב (שני) נגד בכירים במערכת הביטחון, שלדבריו טענו כי ניתן היה להשיב את כלל החטופים בשלב מוקדם יותר במלחמה. פוקס טען כי מהלך כזה היה מחייב נסיגה מלאה של צה"ל מרצועת עזה ומתן התחייבות שלא לשוב ללחימה.

"כמזכיר הממשלה והקבינט המדיני-ביטחוני השתתפתי בכל דיוני השו"ן המצומצמים ביותר מאז ה-7 באוקטובר וסייעתי למאמץ המתמשך שהוביל ראש הממשלה בסיוע הנשיא טראמפ עד להשבת כל החטופים", כתב פוקס.

בהמשך התייחס לדברים ששמע, לדבריו, מבכירים במערכת הביטחון אשר השתתפו באותם דיונים. "צרם לי מאוד לשמוע בעיצומם של ימי הזכרון טענות מפי בכירים במערכת הבטחון שהיו באותם דיונים על כך שניתן היה להשיב את כל החטופים בשלב מוקדם יותר במלחמה", אמר.

פוקס טען כי אותם בכירים מכירים את התנאים שהוצבו לצורך השבת כלל החטופים בשלב מוקדם יותר. לדבריו, התנאים כללו נסיגה מלאה של צה"ל מרצועת עזה, לרבות מציר פילדלפי, וכן ערבויות בינלאומיות לכך שישראל לא תשוב למלחמה.

"אותם בכירים יודעים היטב שהשבת כל החטופים בשלב מוקדם יותר הייתה מותנית בנסיגה מלאה של צה"ל מרצועת עזה כולל מציר פילדלפי עם ערבויות בינלאומיות שלא לחזור למלחמה והמשמעות הייתה ניצחון לחמאס ותבוסה לישראל אחרי טבח ה-7 באוקטובר", כתב.

מזכיר הממשלה ייחס לראש הממשלה את ניהול המערכה שהוביל, לדבריו, למציאות הנוכחית ברצועה ולהשבת החטופים. "בזכות ניהוג נכון של המערכה בידי ראש הממשלה, ישראל נמצאת ברצועת בטחון עמוקה בעזה עם עשרות מוצבים בשטח האויב כולל ציר פילדלפי, החטופים החיים שבו לביתם והחללים הובאו לקבר ישראל וקיבוצי עוטף עזה-חבל התקומה חזרו לעבד את שדותיהם כשמאחורי הגדר מוצבי צה"ל במקום מנהרות החמאס".