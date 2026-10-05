נחשף רשמית: השב"כ משתתף בחקירת הטייס המחבל 

גורמים רשמיים בישראל מאשרים לראשונה כי גורמי ביטחון וחוקרי שב"כ לוקחים חלק ישיר בחקירתו של הטייס המחבל, המאם אל-המאמי, אשר ניסה לרסק את טיסת FlyDubai מדובאי לתל אביב.

הצנזורה הצבאית אישרה הערב לראשונה לדווח כי גורמי ביטחון ישראלים, ובראשם נציגי שירות הביטחון הכללי טסו לאיחוד האמירויות, נמצאים על הקרקע ולוקחים חלק פעיל בחקירתו של הטייס המחבל.

גורמים ביטחוניים מאשרים כי ישראל לוקחת חלק פעיל בחקירתו של המאמי. כאשר על פי פרסומים מקבילים, המאמי כבר הודה כי תכנן לבצע את המעשה כ"נקמה על מה שקורה בעזה".

טייס המשנה, המאם אל-המאמי, תקף את קברניט הטיסה ההודי באמית מוחשאר בגרזן החירום של תא הטייס, ואז ניסה לרסק את הטיסה עליה שהו מעל ל-170 ישראלים. על פי הודאתו של המאמי תכנן לרסק את המטוס בנתב"ג או במגדלי תל אביב אם הדבר היה מתאפשר לו.

המאמי העומאני, הורחק על ידי עומאן מתחום הטיסה, לאחר שעבר הקצנה דתית. כעת נחקרים גם האנשים שאפשרו את העסקתו במשרה הרגישה ובכלל בהפעלת קו דובאי - תל אביב.