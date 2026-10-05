אחרי הסערה: העונש של עופר וינטר ליוסף חדאד

יוסף חדאד ועופר וינטר ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

יוסף חדאד, המוצב במקום השני ברשימה, נעדר היום (שני) מפרסום מרכזי וחשוב של המפלגה, זאת יממה בלבד לאחר שנאלץ להבהיר התבטאויות מעברו בעד הקמת מדינה פלסטינית.

על פי הדיווח באתר 'ישראל היום', במודעה רשמית שהפיצה המפלגה ובה הוצג המתווה שלה להקמת "ועדת חקירה מיוחדת" לבחינת אירועי 7 באוקטובר, הוצגו ארבע דמויות בכירות ברשימה, אך חדאד הושמט ולא נכלל ביניהן. ההיעדרות הבולטת מגיעה בעקבות חשיפת ראיון מעברו של חדאד לרשת "אל-ערבייה" משנת 2021, שבו אמר כי הפתרון הסופי הוא מדינה פלסטינית. בעקבות הפרסום הוציא חדאד הבהרה מפורטת וטען כי שינה את תפיסת עולמו בעקבות מבצע "שומר החומות" וכיום הוא מתנגד נחרצות למדינה פלסטינית.

רק אתמול התייצבה המפלגה ויושב הראש שלה, עופר וינטר, להגנתו של חדאד. במפלגה הבהירו כי מדובר בחומרי ארכיון ישנים, ווינטר אף הצהיר כי הוא גאה בחדאד, דחה את הקריאות להדחתו ואמר כי מי שלא שינה את עמדותיו לאחר 7 באוקטובר הוא בור וטיפש. וינטר הדגיש כי המפלגה אינה מתכוונת לזרוק אחים מתחת לגלגלים וקרא לחדאד להמשיך לפעול בכל הכוח למען ישראל.

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אולם, פחות מיממה לאחר הודעת התמיכה הנחרצת, המתווה החשוב שהציגה המפלגה לציבור פורסם ללא דמותו של מספר 2 ברשימה, דבר שמעורר תהיות רבות במערכת הפוליטית לגבי מעמדו המעשי במפלגה.