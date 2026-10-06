"הגעתי למחנה שורה לזהות 1,000 גופות"

בריאיון מיוחד לתכנית 'כיפות ברזל' באתר 'סרוגים', חוזר שר הבריאות לשעבר, ח"כ אוריאל בוסו (ש"ס), לימי תחילת המלחמה, אז מונה לתפקיד השר חמישה ימים בלבד לאחר טבח השבעה באוקטובר. בוסו משחזר את השיחה שבישרה לו על המינוי הדרמטי בעת שכיהן כיו"ר ועדת הבריאות.

ח"כ אוריאל בוסו: "ב-12 באוקטובר, ביום חמישי בשעה תשע בבוקר, מתקשר אליי יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי. הוא מסביר לי את המורכבות ואומר לי: 'סיכמתי עם ראשי הסיעות וראש הממשלה – אני ממנה אותך לשר הבריאות'. כל השיחה הזאת לקחה בערך שתיים-שלוש דקות, שבהן הוא הטיל עליי פטיש של 100 קילו על הכתפיים. פחות מ-12 שעות לאחר מכן, בעיצומה של אחת המלחמות הקשות, נכנסתי לתפקיד. המקום הראשון שנסעתי אליו לאחר ההשבעה היה למחנה שורה. צריך לזכור, באותם ימים היינו עם למעלה מ-1,000 גופות שלא הייתה לנו זהות שלהן, והיה כאוס מוחלט." בוסו מציין כי הרקע שלו כיו"ר ועדת הבריאות איפשר לו להיכנס מיד לניהול המערכת בחירום: בוסו: "בית חולים סורוקה, בתרחיש הייחוס המקסימלי שהכין שלושה חודשים קודם לכן, נערך לקלוט 300 פצועים במקרה חירום. בפועל, הוא קיבל בזמן קצר למעלה מ-1,000 פצועים. לבית החולים ברזילי אנשים הגיעו בטנדרים והורידו פצועים וגופות. הכרזתי מיד על ברזילי וזיו כמרכזי-על פריפריאליים כדי להזרים להם את כל היחידות הנדרשות. השקענו למעלה מ-1.4 מיליארד ש"ח בתוכנית לאומית לבריאות הנפש ושיקום, וקפצנו מ-300 מיטות שיקום בבתי חולים בעוד 400 מיטות. במקביל, קידמנו החלטת ממשלה ותקצוב לתכנון שני בתי חולים ממשלתיים חדשים – בנגב ובקריות."

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העשייה בשטח מול הסקרים: "בקלפי נהיה דו-ספרתי צפונה"

המגיש, נתנאל איזק העלה במהלך הריאיון את הפער בין התפקוד המקצועי שזוכה לשבחים של שרי ש"ס, לבין המשתקף בסקרי דעת הקהל. בוסו הדגיש כי הסקרים אינם משקפים את כוחה האמיתי של התנועה.

"שמך הולך לפניך כשר מוכשר ופתוח, וגם שרים נוספים מש"ס זכו לתשבחות. איפה הפער שנובע בין מצוינות מקצועית אמיתית לבין התרגום של זה בקלפי על פי הסקרים?"

בוסו: "בכל העשור האחרון, עד שלושה שבועות לפני בחירות, קיבלנו בסקרים תמיד בין שניים לשלושה מנדטים פחות מהתוצאות בשטח. אם אנחנו מקבלים כיום בסקרים שמונה, תשעה או עשרה מנדטים – זה אומר שנהיה דו-ספרתי צפונה.

יש לנו פריסה אדירה בשטח של למעלה מ-250 נציגים ברשויות המקומיות, צוות של חיילים שנותן מענה יומיומי לכל אזרח. התקשורת פחות מבליטה את ההישגים שלנו, אבל הציבור בשטח מרגיש את זה."

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חוק הגיוס: "אני קצין בצבא, מעולם לא תמכנו בהשתמטות"

אחד הנושאים הטעונים שעלו בריאיון הוא חוק הגיוס והסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות. בוסו הדף בתוקף את ההאשמות נגד הציבור החרדי, תוך שחשף פרטים על ביתו שלו:

בוסו: "מנסים להדביק לנו בתקשורת כאילו תמכנו בחוקי השתמטות. נתנאל, אתה מכיר אותי – אני קצין, סיימתי שירות צבאי מלא. בביתי יש מי שלומד דיינות, בן תורה אמיתי, ויש מי שעושה שירות משמעותי מאוד. מעולם לא תמכנו בחוקי השתמטות.

הדבר היחיד שביקשנו להסדיר זה שמי שבאמת לומד תורה במדינת ישראל – ילמד תורה כ'שבט לוי', ולא יפחד, לא יתבייש ולא ייחשב כעבריין. מי שלא לומד – בוודאי צריך ללכת לתרום, ללכת לצבא או לעשות שירות אזרחי משמעותי. הצבא יכול לקחת אותם, למה לעשות מעצרים רנדומליים כדי להכניס את כל הציבור למגננה? השמאל רוצה שהנושא הזה יישאר על הגלגל כי מזה הוא מתפרנס, אבל העם רוצה אחדות והסדרה."

בוסו הוסיף והזכיר את גישת הרב עובדיה יוסף זצ"ל לחיילי צה"ל: "מרן הרב עובדיה תמיד אמר: 'כשאתה רואה חייל ברחוב – תנשק אותו כמו מזוזה'. אלו לא מילים שפה ולחוץ, זו התנועה שלנו והבתים שלנו, המשולבים בלומדי תורה ובמשרתים בשירות משמעותי."

הנאמנות לגוש הימין: "לא נהיה שותפים עם יאיר גולן ומנסור עבאס"

בתשובה לשאלה על אפשרות של חבירה לממשלת אחדות בראשות גורמים מחוץ לגוש הימין, הבהיר בוסו כי ש"ס נשארת נאמנה באופן מוחלט לגוש האמוני ולבנימין נתניהו:

בוסו: "הנאמנות של אריה דרעי לגוש הימין ולנתניהו היא הסיבה שהשקיעו עשרות מיליונים על הראש שלו כדי לפגוע בו. היחיד ששמר על גוש הימין ועל הממשלה הזו שלא נפלה הוא הרב אריה דרעי. אפשרות להצטרף ליאיר גולן או לגדי אייזנקוט? לא רלוונטי בכלל. השותף הבכיר שלהם הוא מנסור עבאס. הקמת ממשלת שמאל פירושה מחיקת הזהות היהודית של מדינת ישראל – גיורים רפורמיים, נישואים שלא כדת משה וישראל, וחילון המרחב הציבורי. אנחנו לא ניתן לזה יד. החיבור שלנו לגוש האמוני הוא חיבור רעיוני וערכי."

סערת הילולת הרב עובדיה יוסף: "ניסו למתג אותו כפוליטיקה"

לקראת יום הזיכרון למרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, התייחס בוסו בסערה להחלטת היועצת המשפטית לממשלה ובג"ץ למנוע את קיום האירוע המרכזי שקודם במסגרת 'חוק יום מרן':

בוסו: "לא הייתה בתולדות מדינת ישראל, ואף מאות שנים אחורה, לוויה של מיליון איש כמו בלוויית מרן. העברנו חוק בחקיקה לעריכת ימי זיכרון ממלכתיים למורשתו. הכעס והפגיעה האמיתית שלנו הם מהרצון של המשמשית, בגיבוי בג"ץ, למתג את מרן כאילו מדובר באג'נדה פוליטית. מישהו יכול לחשוד ברב עובדיה שהוא היה עסוק בפוליטיקה? כל כולו הרביץ תורה והרים את יהדות ספרד. הציבור מבין את זה, והניסיון הזה יצור אפקט הפוך – אלפי הילולות יתקיימו בכל בית כנסת ובכל בית בישראל."

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מנהיגותו של אריה דרעי: "המבוגר האחראי שמנווט מאחורי הקלעים"

לסיום, נשאל בוסו על מעמדו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, המנהל את ענייני התנועה והקואליציה בעיקר מאחורי הקלעים:

בוסו: "הממשלה הרגישה בזמנים הקשים והדרמטיים ביותר שהיא צריכה מנהיג עם ניסיון, מבוגר אחראי פשוטו כמשמעו, שיקבל החלטות לא מהבטן ולא בשלוף. הרב אריה דרעי היה שם בדיוק בשביל זה. הוא איש עבודה, לא איש של תקשורת וגימיקים. הוא מנהל את התנועה, את הקמפיין ואת הקשר עם כל הנציגים. הציבור חכם ומבין את המשמעות – אם נצא להצביע, גוש הימין ינצח וימשיך להוביל את המדינה."