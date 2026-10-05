הרב לנדו על לוחמי הציונות הדתית: "נהרגים בגלל תורה מעוותת"

מנהיג הציבור הליטאי, הרב לנדו, אמר היום (שני) כי "הלוחמים הציונים־דתיים נהרגים בגלל תורה מעוותת". הדברים פורסמו על ידי אלי הירשמן בחדשות 12.

האמירה שיוחסה לרב לנדו התייחסה במפורש ללוחמים הציונים־דתיים. בדיווח לא נטען כי הרב התייחס לכלל בני הציבור הציוני־דתי, למפלגות הציונות הדתית או למוסדות הציבור, אלא ללוחמים ולתורה שבשמה, לדבריו, הם פועלים.

לפי הדיווח, הרב לנדו אמר: "הלוחמים הציונים־דתיים נהרגים בגלל תורה מעוותת".

באותה התבטאות יוחסה לרב לנדו אמירה נוספת בנוגע להקמת המדינה ולתקופת המנדט. מנהיג הציבור הליטאי אמר: "היה עדיף שלא הייתה קמה והיינו במנדט".

בדיווח המצוטט לא פורט באיזה מעמד נאמרו הדברים, בפני מי נאמרו, מה קדם להם או אם הרב לנדו הרחיב את דבריו בנוגע ללוחמים הציונים־דתיים. כמו כן, לא נמסר אם הדברים נאמרו בשיעור, בשיחה פרטית או במסגרת ציבורית.

לפיכך, האמירה המדויקת שפורסמה ביחס לציונות הדתית עוסקת בלוחמים הציונים־דתיים, שלדברי הרב לנדו "נהרגים בגלל תורה מעוותת". לצד זאת פורסמה גם אמירתו שלפיה היה עדיף שהמדינה לא הייתה קמה ושהציבור היה נשאר תחת שלטון המנדט.

גדי איזנקוט, יו״ר מפלגת ישר! עם איזנקוט:

אני מגנה בתוקף את דברי הבלע של הרב לנדו.

דבריו החמורים הם אנטי-ציונות בהתגלמותה.

אפשר רק להתבייש נוכח העובדה המצערת, שממשלת נתניהו שלחה את לוחמינו לקרב, לסיכון חיים והקרבת המחיר הכבד ביותר- כשהיא מתבססת על קולות אלה. על כל מפלגה ציונית שמדינת ישראל ובטחונה חשובים לה, להודיע עוד הערב שהיא לא תשב עם מפלגה שזאת תפיסת עולמה.

אני מתחייב.