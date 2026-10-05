רגעים לפני חיסולו: נחשף תיעוד חדש של סינוואר בעזה

מסתתר במבנים הרוסים, עטוף בבגדי נשים ומוקף במחבלים. תיעוד חדש של יחיא סינוואר חושף נקודת מבט חדשה אל תוך ימיו האחרונים של המחבל הראשי של עזה. בדומה לתיעודים בעבר, נראה סינוואר מסתתר בבניינים הרוסים ומוקף בחוליית מחבלים מאבטחים ומפקדי שטח בכירים.

בסרטון רואים את מנהיג ארגון הטרור נע בין בתים הרוסים בשכונות שנפגעו בלחימה, ומסתתר מכוחות צה"ל בין חורבות מבני עזה.

בדומה לסרטונים קודמים שפורסמו מימיו האחרונים של סינוואר, נראה כי הוא בילה את מרבית זמנו לא חמוש ומחופש לאישה על מנת למנוע את זיהויו, בניגוד לשאר המחבלים סביבו שגם הם לבשו בגדי נשים אך היו חמושים.

בסרטון גם ניתן לראות את סינוואר וחוליות מקורביו ממשיכים לנהל את הלחימה מהשטח בעזרת מפות, פנסים ותקשורת סלולרית בסיסית.

סביר כי גם תיעוד זה מגיע מימיו האחרונים של האיש מאחורי השביעי באוקטבר, כאשר זמן קצר לאחר מכן ב-16 באוקטובר 2024 חוסל על ידי לוחמי צה"ל. בניגוד לתיאורי העזתים על קרב גבורה, סינוואר לא חוסל במבצע מיוחד אלא בהיתקלות מקרית בין חולייתו לבין כוחות צה"ל מגדוד 450 של חטיבת ביסלמ"ח וחטיבה 460 שהשתתפו בתמרון בסגרת הכשרתם הפיקודית.

לבסוף חוסל סינוואר אף ללא ידיעת הכוחות במי מדובר, ורק לאחר מכן זוהה כאחד המחוסלים בתקרית.