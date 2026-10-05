בטקס הזיכרון לטבח: ראש השב"כ מזהיר מחזרה לקונספציה

ראש השב"כ דוד זיני נשא היום דברים בטקס זיכרון מיוחד לטבח השביעי באוקטובר במטה שירות הביטחון הכללי, ראש השב"כ בחר בדבריו לנער את המערכת ולהזהיר עד כמה קלה יכולה להיות השקיעה חזרה אל מנוחת הקונספציה.

זיני פתח את דבריו בקריאה לאנשי השירות להביט למציאות הביטחונית בעיניים, ולעקוב באדיקות אחרי כל שינוי: "אנשי השירות עלינו לזכור כי אחריותנו לא מסתכמת בתיקון העבר. היא מחייבת צפיית פני עתיד והשתנות בקצב ובכיוון הנכון. המציאות הביטחונית משתנה לנגד עינינו. האויב לומד אותנו, מתאים את עצמו, מפתח יכולות ושיטות פעולה חדשות. ולכן גם אנחנו חייבים להשתנות ומהר".

ראש השב"כ המשיך ושיגר אזהרה חריפה מפני הזליגה חזרה אל הקונספציה: "אסור לנו להתאהב במה שאנחנו כבר יודעים. אסור לנו להישען על תפיסות רק משום שהן שירתו אותנו בעבר ואסור לנו להמתין לאיום הבא כדי להבין שהמציאות השתנתה. כל אחד מאיתנו וכולנו יחד נדרשים לשאול, לערער, לחדש, ליזום, לזהות את השינוי לפני שהוא הופך לאיום - ולהיות צעד אחד לפני מי שמבקש לפגוע בנו".

"נמשיך להגן על מדינת ישראל. נעשה זאת בעיניים פקוחות, בענווה, בנחישות ובאמונה עמוקה בשליחותנו, נישא איתנו את זכר הנופלים ואת גבורת הלוחמים והעם - לא כמשקולת שעוצרת אותנו, אלא כציווי שמחייב אותנו להיות טובים יותר. זו האחריות שלנו,זו השליחות שלנו, וזו ההבטחה שלנו למדינת ישראל".".