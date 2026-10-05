גלנט רומז: זה מי שהדליף את עסקת החטופים

שר הביטחון לשעבר יואב גלנט טען היום (שני) כי פרטי עסקת החטופים הודלפו על ידי גורם שהיה מעוניין בשבירת המשא ומתן. לדבריו, חשיפת מספר החטופים המינימלי שישראל הייתה מוכנה לקבל אפשרה לחמאס להבין את הקו האדום הישראלי והביאה לקריסת המגעים.

הדברים נאמרו בשיחה עם אל"ם במילואים עו"ד ליאור לוטן, במסגרת הכנס הבינלאומי השנתי ללוחמה בטרור באוניברסיטת רייכמן.

גלנט סיפר כי לאחר עסקת החטופים בנובמבר 2023 ניסתה ישראל לקדם עסקה נוספת. לדבריו, נעשו ניסיונות להשתמש ביציאה משיפא ובהמשך ביציאה מחאן יונס כדי ליצור תמורה שתאפשר את קידום העסקה, אך המהלכים לא צלחו.

בשלב הבא, לדבריו, הוצעה יציאה ממסדרון נצרים. גלנט טען כי הרמטכ"ל, ניצן אלון, ראש שב"כ, ראש המוסד ובכירים נוספים תמכו במהלך. גם גנץ, דרמר, איזנקוט, דרעי וגלנט עצמו לחצו לקדמו.

"ראש הממשלה לא רצה את הדבר, אבל בסופו של עניין, בעיקר מחשש הציבור של מה יקרה אם יתברר שהוא לא הסכים לזה, הוא אפשר לעניין הזה לקרות", טען גלנט.

בהמשך חשף את המספרים שנקבעו במנדט לצוות המשא ומתן. לדבריו, מסמך שעבר בין בנימין נתניהו, בני גנץ וגלנט קבע כי היעד יהיה שחרורם של 33 חטופים חיים, כאשר מספר המינימום לביצוע העסקה יהיה 18.

"כלומר אם יש 18 עושים עסקה, אם יש 17 לא עושים עסקה", הסביר.

לטענת גלנט, לאחר הדיון נכנס בצלאל סמוטריץ' לראש הממשלה ובהמשך אמר בקבינט כי ישראל עומדת לשחרר אסירים תמורת 18 חטופים. גלנט לא נקב במפורש בזהות המדליף, אך הציג את השתלשלות האירועים ואמר: "ברור לכם שהמספרים הם ליבת הסוד במו"מ. אם הצד השני יודע מה הקו האחרון שלך, ברור מה קורה".