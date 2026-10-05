"מפלצתי": מדענים מזהירים מאירוע החזק ביותר מזה 1,000 שנה

תופעת אל ניניו, שמתפתחת בימים אלה באוקיינוס השקט, כבר הגיעה לרמות שלא נמדדו מעולם, ולפי חלק מהמדענים היא עוד לא הגיעה לשיא. פרופ' מאט קולינס, חוקר אקלים מאוניברסיטת אקסטר, אמר שהאירוע כבר שובר שיאים ועלול להפוך לחזק ביותר באלף השנים האחרונות.

ב-19 בספטמבר הייתה הטמפרטורה הממוצעת של פני הים באזור "נִינְיוֹ 3.4" במרכז האוקיינוס השקט גבוהה ב-3.05 מעלות מהממוצע. לפי הוושינגטון פוסט, זו הקריאה היומית הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם. השיא הקודם נקבע בנובמבר 2015, כלומר הפעם הוא נשבר כחודשיים מוקדם יותר בעונה.

ב-NOAA עדיין לא הכריזו רשמית על שיא, כי המדד הרשמי שלהם מבוסס על ממוצע של שלושה חודשים. עם זאת, לפי המרכז לחיזוי אקלים יש סיכוי של 75% שבחודשים אוקטובר עד דצמבר האירוע יעבור בעוצמתו כל אל ניניו שנמדד מאז 1950.

ההשוואה לאלף שנים נשענת גם על מחקר שפורסם באוגוסט בכתב העת Science. החוקרים בדקו אלמוגים מאיי גלפגוס ומצאו שאירועי אל ניניו בארבעת העשורים האחרונים היו חזקים בכמעט 40% מאלה שקדמו לעידן התעשייתי, וחזקים יותר מכל אירוע ב-1,000 השנים שלפני כן.

ההשפעות כבר מורגשות. דיווחים קושרים את התופעה לבצורת ולפגיעה ביבולים במרכז אמריקה, למונסון חלש בהודו ולסיכון גבוה לשריפות באינדונזיה. במקביל קמה קמפיין בינלאומי בשם "Alerta El Niño". את הקמפיין יזם אולפן ההפקה של הבמאי אדם מקיי, ותומכים בו בין היתר ג'יין פונדה, מארק רפאלו וחאבייר ברדם. היוזמים דורשים מהממשלות להכניס את הסיכון לתוכניות החירום שלהן. החוקר הספרדי אנטוניו טוריאל הזהיר שבחלק מהערים בדרום ספרד הטמפרטורות עלולות להגיע אף ל-50 מעלות בקיץ הבא.